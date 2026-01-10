Σοβαρές δυσκολίες εξακολουθούν να καταγράφονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν σε μεγάλο μέρος των ελληνικών θαλασσών. Όπως προβλέπει η ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων.

Με βάση την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, παραμένει σε εφαρμογή το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται αναχωρήσεις πλοίων από τα συγκεκριμένα σημεία.

Την ίδια στιγμή, διακοπές έχουν σημειωθεί και σε βασικές πορθμειακές συνδέσεις. Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, καθώς και στις συνδέσεις Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν σύσταση προς το επιβατικό κοινό να αναζητά έγκαιρη ενημέρωση πριν την αναχώρησή του, επικοινωνώντας με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ακυρώσεις ή αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.