Πανικός επικράτησε σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη όταν όταν ξαφνικά έπεσε η οροφή καταστήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια 45χρονη γυναίκα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν κινηματογραφικές με τον κόσμο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από τον χώρο του ατυχήματος, καθώς υπήρχε φόβος να ξηλωθεί και άλλο τμήμα της οροφής.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το emakedonia.gr φαίνεται ξεκάθαρα να πέφτει η οροφή με τον κόσμο να αιφνιδιάζεται.

Στον χώρο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ προκειμένου η τραυματισμένη γυναίκα να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”.

Δείτε βίντεο