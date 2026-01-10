Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία και δημοσίευσε ένα βίντεο με μια επίθεση με πυραύλους Oreshnik στην περιοχή του Λβιβ.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, έγραψε στο X:
«Οι ηγέτες της Ευρώπης προφανώς θέλουν πραγματικά έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτό έχει ειπωθεί χίλιες φορές — αλλά όχι, ο Μακρόν συνεχίζει να προωθεί αυτές τις αξιολύπητες ανοησίες. Λοιπόν, προχωρήστε. Να σε τι θα καταλήξετε:».
