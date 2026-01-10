Η ΑΕΛ προηγήθηκε και άντεχε παρά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες, η Κηφισιά όμως, η οποία είχε τρία δοκάρια, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89′, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στη Νίκαια.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στην προτελευταία θέση, μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν δύο προσπάθειες στο πρώτο 20λεπτο, με τον Σαγάλ στο 5′ και στο 16′, ο Ραμίρεζ όμως αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις μπλοκάροντας τη μπάλα.

Από εκεί και πέρα, μετά το πρώτο 20λεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο και στο 28′ θα μπορούσαν να πάρουν και το προβάδισμα καθώς ο Ζέρσον Σόουζα βγήκε τετ α τετ αλλά ο Αναγνωστόπουλος κράτησε το 0-0.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άγγιξε το γκολ και στο 40′ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το δυνατό σουτ του Ούγκο Σόουζα, για να ακολουθήσει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά, αυτή τη φορά σε σουτ του Πόμπο εντός περιοχής.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου αλλά οι Αντόνισε (51′) και Αμανί (52′) δεν βρήκαν στόχο από καλές θέσεις, για να έρθει τελικά το… 0-1 στο 55′: Ο Τούπτα έφυγε στην αντεπίθεση και πάσαρε στον Σαγάλ που με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ.

Η ΑΕΛ είχε, πλέον, το προβάδισμα και ο στόχος της από εκεί και πέρα ήταν να το κρατήσει, με την αποστολή της να δυσκολεύει στο 65′ καθώς ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στον Ούγκο Σόουζα. Παρ’ όλα αυτά, στο 68′ οι «βυσσινί» θα μπορούσαν να βάλουν βάσεις νίκης καθώς ο Τούπτα βγήκε τετ α τετ αλλά ο Ραμίρεζ τον νίκησε.

Η Κηφισιά άρχισε στη συνέχεια να πιέζει όλο και περισσότερο ψάχνοντας την ισοφάριση, ο Τζίμας όμως αστόχησε εξ επαφής στο 73′ μετά την ωραία πάσα του Πόμπο ενώ ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το δυνατό σουτ του Πατήρα στο 88′. Αμέσως μετά ο Μούσιολικ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, το οποίο ήταν το 3ο για την ομάδα του Λέτο, για να έρθει τελικά η ισοφάριση στο 89′.

Μετά τη σέντρα του Πατήρα από δεξιά, ο Πόκορνι με ωραίο γυριστό σουτ βρήκε δίχτυα για το 1-1, χαρίζοντας τον βαθμό στην Κηφισιά.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα (58’ Τζίμας), Πέρεθ (46’ Εμπό), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα (82’ Πατήρας), Πόκορνι, Χριστόπουλος (46’ Μούσιολικ), Αμανί (58’ Βιγιαφάνιες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ουατταρά (46’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες (46’ Ατανάσοφ), Σαγκάλ (66’ Ηλιάδης), Πασάς (56’ Γκάρατε), Μούργος (82’ Χατζηστραβός), Τούπτα.