Η Μάντσεστερ Σίτι δεν λυπήθηκε καθόλου την Έξετερ Σίτι και τη διέλυσε με 10-1, παίρνοντας πολύ εύκολα την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του FA Cup.

Άπαντες ήξεραν εκ των προτέρων ότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα έπαιρνε τη νίκη και το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλλου Αγγλίας, οπότε το θέμα ήταν αν θα το έκανε με μια απλή νίκη ή αν θα επιδίωκε να ισοπεδώσει τον αντίπαλό της. Και τελικά έγινε το δεύτερο.

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 12′ με τον Αλέιν, έκανε το 2-0 στο 24′ με τον Ρόδρι και ακολούθησαν δύο αυτογκόλ, του Ντόιλ-Χέιζ στο 42′ και του Φιτζογουότερ στο 45′, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 4-0.

Η υπόθεση-πρόκριση είχε ήδη κριθεί, η Μάντσεστερ Σίτι όμως δεν σταμάτησε εκεί και μπήκε στο β’ μέρος με στόχο να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ.

Έτσι, στο 49′ ο Ρίκο Λιούις έκανε το 5-0, στο 54′ ο Σεμένιο έγραψε το 6-0, στο 71′ ο Ράιντερς σκόραρε για το 7-0, στο 79′ ο Ο’ Ράιλι βρήκε δίχτυα για το 8-0, στο 86′ ο ΜακΑϊντού ανέβασε το σκορ στο 9-0 και αφού οι φιλοξενούμενοι… τόλμησαν να πετύχουν το γκολ της τιμής στο 90′ με τον Μπιρτς (9-1), «τιμωρήθηκαν» με το 10-1 από τον Λιούις στο 91′.