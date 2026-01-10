Την περσινή σεζόν η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία κατακτώντας για πρώτη φορά το κύπελλο Αγγλίας και ιστορία έγραψε και φέτος καθώς αποκλείστηκε από τη Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία!

Η τελευταία φορά που η κάτοχος η κυπελλούχος Αγγλίας αποκλείστηκε από ερασιτεχνική ομάδα ήταν το… 1909. Η κάτοχος του τίτλου, τότε, ήταν η Γουλβς και η ερασιτεχνική ομάδα που την είχε αποκλείσει ήταν η Κρίσταλ Πάλας, η οποία τώρα είδε την άλλη όψη του νομίσματος.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Μάκλσφιλντ δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 43′ από τον Ντόσον και το δεύτερο στο 61′ από τον Μπάκλι, με τα πράγματα να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Το μόνο που κατάφερε η Πάλας, τελικά, ήταν να μειώσει σε 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Πίνο στο 90′.

Έτσι, η Μάκλσφιλντ πήρε μεγάλη πρόκριση για τον επόμενο γύρο και όλοι στις τάξεις της θα θυμούνται για χρόνια αυτό το παιχνίδι, με την Κρίσταλ Πάλας, από την άλλη πλευρά, να προσγειώνεται απότομα μετά τον περσινό θρίαμβό της.