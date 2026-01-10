Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε πλάκωσαν στο ξύλο φίλο της Γαλατασαράι, σε δρόμο της Κωνσταντινούπολης, πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ της Τουρκίας.

Το μίσος των μεν για τους δε είναι γνωστό σε όλους και όποτε βρουν την ευκαιρία για επεισόδια δεν την αφήνουν να πάει χαμένη. Όταν, επομένως, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε αντιλήφθηκαν ότι ήταν κοντά τους ένας οπαδός της Γαλατά, αποφάσισαν να του επιτεθούν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί, οι οπαδοί της Φενέρ πλάκωσαν στο ξύλο έναν οπαδό της Γαλατασαράι, αφού πρώτα έσπασαν το αυτοκίνητό του, στο οποίο βρισκόταν. Και αφού το έσπασαν, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν, με την κατάσταση να ηρεμεί λίγα λεπτά μετά.

Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στον αγώνα που ακολούθησε η Φενέρ ήταν η νικήτρια με 2-0.