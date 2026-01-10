Μετά τα όσα έγιναν κόντρα Χάποελ Χολόν στα Play-In του Basketball Champions League, η Τράπανι διέσυρε το μπάσκετ και στον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος με αντίπαλο την Τρέντο.

Στο ματς με τη Χάποελ Χολόν η ιταλική ομάδα είχε κατέβει με 5 παίκτες, οι οποίοι έκαναν σκοπίμως φάουλ συνεχώς, με στόχο να αποβληθεί κάποιος και να… σφυρίξουν τη λήξη οι διαιτητές. Και όντως αυτό έγινε στο 7ο λεπτό, με το σκορ στο 38-5.

Λίγες μέρες μετά, κόντρα στην Τρέντο για το ιταλικό πρωτάθλημα, η Τράπανι διακωμώδησε ξανά το άθλημα καθώς κατέβηκε με τρεις παίκτες και τέσσερις από την ομάδα Νέων. Και από τη στιγμή που ξεκίνησε ο αγώνας, άρχισε και η… φαρσοκωμωδία.

Trapani Shark, Sanogo e Pugliatti lasciano il campo dopo pochi secondi, mentre iniziano i falli sistematici in fase difensiva. pic.twitter.com/6zVz05yRsp — Sportando Italia (@SportandoIT) January 10, 2026

Οι τρεις… κανονικοί παίκτες της Τράπανι έφυγαν για τα αποδυτήρια και οι τέσσερις της ομάδας Νέων που παρέμειναν στο παρκέ άρχισαν να κάνουν συνεχώς φάουλ για να αποβληθούν, για να λήξει τελικά το παιχνίδι στα 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, με το σκορ 26-11 υπέρ της Τρέντο, καθώς η Τράπανι έμεινε μόνο με έναν παίκτη.