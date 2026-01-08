Υπήρξε μια εποχή, όχι πολύ παλιά, που η πόλη Τράπανι ήταν γεμάτη αφίσες με τον Βαλέριο Αντονίνι, ιδιοκτήτη των τοπικών ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, σε στοχαστική στάση, συνοδευόμενος από το σύνθημα «Πιστεύω, εσύ;». Τις έβρισκες παντού: στους δρόμους, στην πρόσοψη του σταδίου, στα λεωφορεία. Πολλοί τότε είχαν πιστέψει. Πίστεψαν στον Ρωμαίο επιχειρηματία, που ήρθε στην πόλη για τον έρωτα – η γυναίκα του Άμπρα είναι από το Τράπανι – με τη δύναμη ενός κυκλώνα που σήμερα αποδεικνύεται απλώς αεράκι. Μια φούσκα που αποτυπώθηκε στη νύχτα ντροπής στο Basketball Champions League, με την ομάδα να διασύρεται στο ματς με την Χάποελ Χολόν. Παρουσιάστηκε με πέντε παίκτες, τρεις ενήλικες, έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο. Οι δύο τελευταίοι είχαν μάλιστα ταινία στις φανέλες τους, για να κρύψουν τα ονόματα των παικτών που τις φορούσαν μέχρι πρόσφατα.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές

Η κατάσταση προέκυψε λόγω εκκρεμοτήτων σε φόρους IRPEF και ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της μεταγραφικής δραστηριότητας. Η ομάδα ποδοσφαίρου δεν τα πηγαίνει καλύτερα: στην αρχή του πρωταθλήματος της Serie C είχε ήδη οκτώ βαθμούς ποινής και σήμερα, όπου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου, μπορεί να προστεθούν άλλοι οκτώ. Πριν λίγες ημέρες κοινοποιήθηκε νέα κλήση για καθυστερήσεις σε φόρους και ΦΠΑ, μη καταβολή μισθών και πληρωμές από λογαριασμό διαφορετικό της εταιρείας.

Μπάσκετ και ποδόσφαιρο ακολουθούν την ίδια πορεία ενός ατιμωτικού τέλους, που στο μπάσκετ ξεκίνησε ήδη πριν μερικές εβδομάδες με την αποχώρηση του Τζάσμιν Ρέπεσα, του Κροάτη προπονητή που είχε φέρει το «θαύμα» των Sharks. Ακολούθησαν ο αρχηγός Αλίμπεγκοβιτς και ο Άλεν. Η τελευταία πώληση του Φορντ, μαζί με τις διαπραγματεύσεις για Πετρουτσέλι, Εμπούα και Ροσσάτο, επιβεβαιώνουν τη μεγάλη φυγή από την Τράπανι.

Η τηλεόραση και τα όνειρα μεγαλομανίας του Αντονίνι

Πόσο μακριά φαίνονται τώρα οι μέρες που ο Αντονίνι, με όνειρο να γίνει κάποτε πρόεδρος της Λάτσιο, είχε αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα στην Serie D και είχε επαναφέρει το μπάσκετ στην πόλη αγοράζοντας τον τίτλο από τη Stella Azzurra Roma για να αντικαταστήσει την Pallacanestro Trapani. Ήταν η σεζόν των ρεκόρ ανόδου στην Serie C του ποδοσφαίρου και στην Α1 του μπάσκετ.

Η τιμητική πολιτογράφηση από τον δήμαρχο Τράντσιδα, που στη συνέχεια έγινε ο κύριος αντίπαλος του Αντονίνι. Οι εποχές του γεμάτου σταδίου και του παλατιού που ξεχείλιζε από πάθος. Στη μέση, η υπόσχεση επενδύσεων στην πόλη. Ο Αντονίνι γίνεται ιδιοκτήτης της Telesud, ιστορικής ιδιωτικής τηλεόρασης της Tράπανι. Αγοράζει τους χώρους για να δημιουργήσει στο όνειρό του ένα εθνικό κανάλι, αλλά καταβάλλει μόνο προκαταβολή χωρίς ποτέ να ολοκληρώσει την αγορά. Σήμερα η τηλεόραση δεν υπάρχει πια. Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε και οι 20 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους εννέα δημοσιογράφοι, απολύθηκαν. Το μέλλον προγραμματίζεται ως web tv με την ονομασία T Sud, όπου το Τ σχεδιάζεται με τα ίδια Swarovski που κοσμούσαν την πινακίδα του καφέ που άνοιξε στο κέντρο και που σήμερα παραμένει συχνά άδειο, με πολλούς να σκέφτονται πιθανή πώληση.

Η ίδια μοίρα αφορά και το κτίριο όπου ζούσε ο δικαστής που δολοφονήθηκε από τη μαφία, Τζιαντζιάκομο Τσιάτσιο Μοντάλτο, που προοριζόταν για έδρα των ποδοσφαιρικών και μπασκετικών εταιρειών και μουσείο κατά της μαφίας, αλλά έμεινε στα χαρτιά, αφού ο Αντονίνι πούλησε ξανά το ακίνητο μπροστά στο δικαστήριο. Εκεί εκδόθηκαν δεκάδες διαταγές πληρωμής από όσους διεκδικούσαν οφειλές από τον Αντονίνι. Ναι, γιατί ο πρόεδρος, πληρώνει όποτε και όποιον θέλει.

Η αρχή του τέλους

Δύο στιγμές σηματοδοτούν την αρχή του τέλους. Η πρώτη σχετίζεται με την παραχώρηση του γηπέδου μπάσκετ. Ο Αντονίνι διεκδικεί τη χρήση του λόγω εργασιών που πλήρωσε ο ίδιος. Ο δήμος αντιδρά, γιατί η Trapani Shark άλλαξε νομική μορφή και η απόφαση πρέπει να ξανασυζητηθεί. Η δεύτερη αφορά ένα σχέδιο αθλητικής πολιτείας με στάδιο, παλατάκι και ξενοδοχεία: όμορφο σχέδιο, αν το οικόπεδο δεν ανήκε στο δημόσιο. Για να αντιμετωπίσει την πίεση, ο Αντονίνι ίδρυσε πολιτικό κίνημα, το Futuro, με το σύνθημα «Make Trapani Great Again». Στόχος να δημιουργήσει αντιπολίτευση στο δήμο και μετά να κοιτάξει τη διοίκηση της περιφέρειας. Η ίδια περιφέρεια, με πρόεδρο τον Ρενάτο Σκιφάνι, χορήγησε 300.000 ευρώ στην ποδοσφαιρική ομάδα, στην οποία συμμετέχει ο Ρομπέρτο Σκιφάνι, δικηγόρος του Αντονίνι και γιος του κυβερνήτη.

Στην Τράπανι εκτυλίσσεται μια φάρσα που δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό και έχει εκθέσει ολόκληρο το ιταλικό μπάσκετ. Μια ιστορία που πλήττει εκείνους που πίστεψαν στον «κυκλώνα» Αντονίνι και που, όπως κάθε κυκλώνας, αφήνει πίσω του μόνο συντρίμμια.