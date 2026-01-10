Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Ατρόμητου και στις δηλώσεις του εξήγησε ότι ο λόγος που δεν πανηγυρίζει είναι τα όσα γίνονται στο Ιράν.

Ο Ιρανός φορ έδωσε την ασίστ στον Ζέλσον Μαρτίνς για το 0-1 και στη συνέχεια σκόραρε ο ίδιος για το τελικό 0-2, αποφεύγοντας να πανηγυρίσει το γκολ που πέτυχε. Και ο λόγος που δεν πανηγυρίζει, όπως είπε στις δηλώσεις του στη Nova, είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του.

«Το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζω έχει να κάνει με την κατάσταση στη χώρα μου. Ως παίκτης είμαι με τον λαό. Όλο αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη χώρα μου σε σχέση με την κυβέρνηση και τον λαό. Δεν θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος. Συμπαρίσταμαι στον λαό. Δεν πανηγυρίζω ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον λαό του Ιράν», ήταν τα λόγια του Ταρέμι.