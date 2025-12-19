Την ετήσια συνέντευξη Τύπου του παραχωρεί αυτή την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών με στόχο τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Ο Πούτιν, όπως ήταν αναμενόμενο, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι πιστεύει πως το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει ειρηνικά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, σύμφωνα με το BBC, ο Πούτιν έκανε για άλλη μια φορά αναφορά στο «πραξικόπημα» του 2014, που ανέτρεψε τον φιλορώσο πρόεδρο, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, και απηύθυνε περισσότερες κατηγορίες κατά της Ουκρανίας ότι ήταν εκείνη που προκάλεσε το «ξέσπασμα του πολέμου».

Είπε ακόμα ότι η Ουκρανία «αρνείται να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα» και δεν είναι έτοιμη να συζητήσει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε την απροθυμία του να συμβιβαστεί, λέγοντας ότι «οι βαθιές αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση» πρέπει να εξαλειφθούν. Αυτό σημαίνει τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή το 2022.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα». «Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 73χρονος Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Οι παρευρισκόμενοι υποβλήθηκαν σε τεστ covid, όπως συνηθίζουν να κάνουν ακόμη όσοι συμμετέχουν σε συσκέψεις ή συνεδριάσεις με τον Πούτιν.

Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου αποτελεί μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να ακούσει τα παράπονα των πολιτών από τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας, της μεγαλύτερης σε μέγεθος χώρας του κόσμου, όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023 τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.