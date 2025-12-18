Δεξίωση στην αμερικανική πρεσβευτική κατοικία παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και γνωστά πρόσωπα των media.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης και Μάριος Θεμιστοκλέους.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Κοπελούζος, Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Γιώργος Περιστέρης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Παύλος Μαρινάκης Χριστίνα Θεοδωρικάκου-Τάκης Θεοδωρικάκος Τζένη Μπαλατσινού-Βασίλης Κικίλιας Θάνος Πλεύρης Ελένη Αθερινού – Κωνσταντίνος Κυρανάκης Όλγα Κεφαλογιάννη Γιάννης Λοβέρδος Μάριος Θεμιστοκλέους Ανδρέας Ρόμμελ-Μαριάννα Λάτση

Ρόη Αποστολοπούλου-Βασίλης Αποστολόπουλος