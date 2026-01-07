Ολοκληρώθηκε η αμερικανική επιχείρηση στον Ατλαντικό για τη δέσμευση του ρωσικού τάνκερ, το οποίο συνόδευαν ρωσικά πολεμικά πλοία.
Στόχος της αμερικανικής επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο Bella-1, που συνδέεται με τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και προσπαθούσε να σπάσει το αμερικανικό εμπάργκο για να προσεγγίσει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Το πλοίο κατελήφθη μετά από εβδομάδες καταδίωξης, έγραψε το ρωσικό πρακτορείο TASS.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.
Τον Δεκέμβριο επιχειρήθηκε ρεσάλτο στο σκάφος, με το πλήρωμά του να αποτρέπει τις αμερικανικές δυνάμεις, έγραψε το Reuters.
🚨 BREAKING: US forces have boarded/seized a Russian-flagged oil tanker (formerly Bella 1, now Marinera) allegedly linked to Venezuelan crude after more than two weeks in the Atlantic.— Michael Bogbo (@mikesensational) January 7, 2026
Reports say the crew repainted the vessel, hoisted a Russian flag, and changed its name while… pic.twitter.com/KS7YP53F5A
Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Visengard, η Ρωσία ανέπτυξε πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο για να συνοδεύσουν το δεξαμενόπλοιο στο ταξίδι της επιστροφής στη Ρωσία, ενώ άλλαξε όνομα -ονομάστηκε Marinera-, αλλά και σημαία, υψώνοντας τη ρωσική.
Russian state-owned media is reporting that U.S. Special Forces are currently trying to board and seize the Russian-flagged Iranian-linked sanctioned crude oil tanker, Marinera, in the Northern Atlantic. pic.twitter.com/ehuTFxqXFy— OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα ελικόπτερο που προσπαθεί να προσεγγίσει το τάνκερ.
Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026
The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw