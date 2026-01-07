Ολοκληρώθηκε η αμερικανική επιχείρηση στον Ατλαντικό για τη δέσμευση του ρωσικού τάνκερ, το οποίο συνόδευαν ρωσικά πολεμικά πλοία.

Στόχος της αμερικανικής επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο Bella-1, που συνδέεται με τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και προσπαθούσε να σπάσει το αμερικανικό εμπάργκο για να προσεγγίσει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το πλοίο κατελήφθη μετά από εβδομάδες καταδίωξης, έγραψε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Το ρωσικό τάνκερ

Τον Δεκέμβριο επιχειρήθηκε ρεσάλτο στο σκάφος, με το πλήρωμά του να αποτρέπει τις αμερικανικές δυνάμεις, έγραψε το Reuters.

🚨 BREAKING: US forces have boarded/seized a Russian-flagged oil tanker (formerly Bella 1, now Marinera) allegedly linked to Venezuelan crude after more than two weeks in the Atlantic.

Reports say the crew repainted the vessel, hoisted a Russian flag, and changed its name while… pic.twitter.com/KS7YP53F5A — Michael Bogbo (@mikesensational) January 7, 2026

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Visengard, η Ρωσία ανέπτυξε πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο για να συνοδεύσουν το δεξαμενόπλοιο στο ταξίδι της επιστροφής στη Ρωσία, ενώ άλλαξε όνομα -ονομάστηκε Marinera-, αλλά και σημαία, υψώνοντας τη ρωσική.

Russian state-owned media is reporting that U.S. Special Forces are currently trying to board and seize the Russian-flagged Iranian-linked sanctioned crude oil tanker, Marinera, in the Northern Atlantic. pic.twitter.com/ehuTFxqXFy — OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα ελικόπτερο που προσπαθεί να προσεγγίσει το τάνκερ.