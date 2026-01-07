Ολοκληρώθηκε η αμερικανική επιχείρηση στον Ατλαντικό για τη δέσμευση του ρωσικού τάνκερ, το οποίο συνόδευαν ρωσικά πολεμικά πλοία.

Στόχος της αμερικανικής επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο Bella-1, που συνδέεται με τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και προσπαθούσε να σπάσει το αμερικανικό εμπάργκο για να προσεγγίσει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το πλοίο κατελήφθη μετά από εβδομάδες καταδίωξης, έγραψε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» ανέφερε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Το ρωσικό τάνκερ

Τον Δεκέμβριο επιχειρήθηκε ρεσάλτο στο σκάφος, με το πλήρωμά του να αποτρέπει τις αμερικανικές δυνάμεις, έγραψε το Reuters.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Visengard, η Ρωσία ανέπτυξε πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο για να συνοδεύσουν το δεξαμενόπλοιο στο ταξίδι της επιστροφής στη Ρωσία, ενώ άλλαξε όνομα -ονομάστηκε Marinera-, αλλά και σημαία, υψώνοντας τη ρωσική.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα ελικόπτερο που προσπαθεί να προσεγγίσει το τάνκερ.