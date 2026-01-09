Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση προς τον συριακό στρατό και τις κουρδικές δυνάμεις να σταματήσουν τις βίαιες συγκρούσεις που συνεχίζονται στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία

Οι συγκρούσεις αυτές, οι οποίες ώθησαν χιλιάδες Κούρδους να βγουν στον δρόμο, θα μπορούσαν να λάβουν μια περιφερειακή διάσταση, με την Τουρκία να δηλώνει έτοιμη να παρέμβει στο πλευρό των συριακών αρχών και το Ισραήλ να υπερασπίζεται τους Κούρδους.

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να τεθεί η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών πάνω από κάθε άλλη σκέψη», έγραψε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί την κατάσταση με «έντονη ανησυχία».

Ο Μπαράκ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

«Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε επείγουσα έκκληση προς την ηγεσία της συριακής κυβέρνησης, τις ΣΔΔ, τις τοπικές αρχές στις περιοχές που διοικούνται από τους Κούρδους και όλους τους ένοπλους παράγοντες επί του πεδίου: σταματήστε τις εχθροπραξίες, μειώστε αμέσως τις εντάσεις και δεσμευτείτε για αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Μπαράκ μέσω της ανάρτησής του.