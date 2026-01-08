Ο συριακός στρατός εξαπέλυσε την Πέμπτη νέα πλήγματα σε περιοχές του Χαλεπίου, αφού προηγουμένως διέταξε τους κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους, κατηγορώντας τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ότι χρησιμοποιούν συνοικίες με κουρδική πλειοψηφία για την εξαπόλυση επιθέσεων, καθώς οι συγκρούσεις εισήλθαν στην τρίτη ημέρα τους.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερους από επτά χάρτες με τις περιοχές που, όπως ανέφερε, θα στοχοποιηθούν, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, το επιχειρησιακό του κέντρο ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στις συνοικίες Σέιχ Μαχσούντ και Ασραφιέχ από τις 3 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν την Τρίτη, έχουν ήδη προκαλέσει τον εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων, ενώ έχουν αναφερθεί νεκροί και τραυματίες.

Συρία: Μαζική φυγή αμάχων από το Χαλέπι

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, σχεδόν 13.500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Οι περισσότεροι ήταν γυναίκες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάποιοι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ σε άλλους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα σε ασθενοφόρα», δήλωσε ο Φαϊζάλ Άλι, επικεφαλής επιχειρήσεων της συριακής πολιτικής άμυνας στο Χαλέπι.

Οι SDF ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες με παρατάξεις που πρόσκεινται στη Δαμασκό και με βοηθητικές δυνάμεις κοντά στη συριακή συνοικία των Σύριων Χριστιανών στο Χαλέπι, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες στους αντιπάλους τους.

Η κλιμάκωση και οι αντικρουόμενες κατηγορίες αναδεικνύουν τη βαθαίνουσα και ολοένα πιο αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών, οι οποίες αντιστέκονται στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στο κεντρικό κράτος.

Συρία και καταγγελίες για “εθνοκάθαρση”

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, δήλωσε βαθιά ανήσυχος για τις επιθέσεις σε κουρδικές συνοικίες του Χαλεπίου, προειδοποιώντας ότι η στοχοποίηση αμάχων και οι προσπάθειες αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης συνιστούν «εθνοκάθαρση».

Ο Μπαρζανί κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να επιστρέψουν στον διάλογο.

Από την πλευρά τους, οι SDF κατηγόρησαν δυνάμεις προσκείμενες στη Δαμασκό ότι απειλούν με παράνομες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες προειδοποιήσεις για βομβαρδισμούς μπορεί να συνιστούν εξαναγκαστικό εκτοπισμό και εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Συρία: Γεωπολιτικές εντάσεις και διεθνής εμπλοκή

Περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν τις συνοικίες Σέιχ Μαχσούντ και Ασραφιέχ μέσω προκαθορισμένων ασφαλών διαδρόμων.

Οι SDF αποτελούν συμμαχία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, η οποία ελέγχει μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας και υπήρξε ο βασικός τοπικός εταίρος της Ουάσινγκτον στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Οι κουρδικές αρχές εγκαθίδρυσαν ημιαυτόνομη διοίκηση στις περιοχές αυτές και σε τμήματα του Χαλεπίου κατά τη διάρκεια του 14ετούς πολέμου στη Συρία και αντιστάθηκαν στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στην ισλαμιστική κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Παρότι η Δαμασκός και οι SDF κατέληξαν πέρυσι σε συμφωνία που προέβλεπε πλήρη ενσωμάτωση έως το τέλος του 2025, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη, με εκατέρωθεν κατηγορίες για καθυστερήσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να διαμεσολαβήσουν, πραγματοποιώντας επαφές μέχρι και την Κυριακή, χωρίς απτά αποτελέσματα. Διπλωμάτες προειδοποιούν ότι η αποτυχία ενσωμάτωσης των SDF στον συριακό στρατό ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση και να εμπλέξει την Τουρκία, η οποία έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση κατά των κουρδικών δυνάμεων.

Η Άγκυρα δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμη να συνδράμει τη Συρία εφόσον της ζητηθεί, μετά την έναρξη “αντιτρομοκρατικής επιχείρησης” του συριακού στρατού στο Χαλέπι.