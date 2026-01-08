Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον συνασπισμό των χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur την Παρασκευή.

Ο Μακρόν δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι υπήρξε ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας στη Γαλλία, παρά τις «σημαντικές παραχωρήσεις» για τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας».

La France est favorable au commerce international, mais l’accord UE-Mercosur est un accord d’un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes (mandat de 1999).



Si la diversification commerciale est nécessaire, le gain économique de l’accord UE-Mercosur… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

Η Ιρλανδία θα ψηφίσει επίσης κατά της συμφωνίας, όπως δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Simon Harris.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ιταλίας, η συμφωνία είναι πιθανό να εγκριθεί κατά την ψηφοφορία της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, Γάλλοι αγρότες μπλόκαραν με τρακτέρ τους δρόμους προς το Παρίσι και αξιοθέατα όπως η Αψίδα του Θριάμβου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.