Αναστάτωση προκάλεσε στην Κύπρο η δημοσίευση βίντεο που εμπλέκει τον πρόεδρο της χώρας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και συνεργάτες του σε διάλογο για μίζες.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, από τον λογαριασμό Emily Thompson (@EmilyTanalyst), που δηλώνει «ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας» για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής.

Στο βίντεο εμφανίζονται αποσπασματικές δηλώσεις του πρώην υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Λακκοτρύπη, καθώς και του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, καθώς και δηλώσεις του Γιώργου Χρυσοχού, διευθυντή της Cyfield.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην πηγή ή την προέλευσή του βίντεο, το οποίο περιέχει ισχυρισμούς για εισφορές σε μετρητά κατά την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Χριστοδουλίδη, με ανταλλάγματα.

Δείτε το βίντεο:

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

«Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε «κακόβουλο και προϊόν μοντάζ» το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας», ανέφερε ο Λετυμπιώτης σε γραπτή δήλωση.

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης -που εμπλέκει επίσης το βίντεο στον διάλογο για τις μίζες- δήλωσε ότι το βίντεο κυκλοφόρησε «από ψεύτικο προφίλ», προσθέτοντας πως παρουσιάζεται ο ίδιος να συζητεί «με φερόμενους επενδυτές, τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, σημείωσε ότι έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.