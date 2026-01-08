Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027, νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.710.130 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται:

Η «ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη- Β΄ Φάση» , συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις.

, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73.431.920 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,6 χλμ., μεταξύ των οποίων η δημιουργία υποσταθμών έλξης στο Ξυλόκαστρο και στο Αίγιο, συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ, αρχαιολογικές εργασίες και απαλλοτριώσεις. Η «εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS-Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο-Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης- Β΄ Φάση», συνολικής δημόσιας δαπάνης 51.273.576 ευρώ. Προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων σε μήκος 70,5 χλμ., με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.