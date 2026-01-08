Σε μια εποχή όπου πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων δεν διστάζουν να ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ για πολυτελείς διακοπές, ειδική διατροφή ή ακόμη και κλωνοποίηση των ζώων τους, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αναζητούν συνεχώς τρόπους για να παρατείνουν τη ζωή των αγαπημένων τους σκύλων. Η τελευταία τάση που προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις είναι η χρήση της θεραπείας κόκκινου φωτός – μιας δημοφιλούς πρακτικής στον κόσμο της περιποίησης δέρματος – και στα κατοικίδια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η θεραπεία κόκκινου φωτός, γνωστή και ως φωτοβιοτροποποίηση, χρησιμοποιεί συσκευές LED, όπως μάσκες και πάνελ, οι οποίες υποτίθεται ότι διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου, μειώνουν τις φλεγμονές και βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Οι συγκεκριμένες συσκευές, με κόστος που κυμαίνεται από 300 έως 700 δολάρια, σχεδιάστηκαν αρχικά για ανθρώπινη χρήση. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων τις χρησιμοποιούν και στα ζώα τους, έπειτα από δηλώσεις της Πάρις Χίλτον ότι η έκθεση του σκύλου της σε κόκκινο φως συνέβαλε στο να ζήσει πάνω από 20 χρόνια.

Η 20χρονη Βικτόρια Άντεργουντ από την Οξφόρδη της Αγγλίας δήλωσε ότι ξεκίνησε να χρησιμοποιεί μάσκα LED στα έξι σκυλιά της πριν από τρεις μήνες, αφού άκουσε για τον ισχυρισμό της Χίλτον. Όπως ανέφερε, τα ζώα της παραμένουν ήρεμα κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης θεραπείας και φαίνεται να την απολαμβάνουν. Υποστήριξε μάλιστα ότι ένα από τα κανίς της, το οποίο είχε έντονο ερεθισμό και φαγούρα στο δέρμα, παρουσίασε αισθητή βελτίωση μετά τη συχνή χρήση της συσκευής.

Dog owners are pushing red-light therapy on pups to make them live longer — but experts say it’s not a ticket to eternal life https://t.co/uaSGzUOuUI pic.twitter.com/cGZYbJFltN — New York Post (@nypost) January 7, 2026

Ανάλογες εμπειρίες μοιράζονται και άλλοι ιδιοκτήτες σε διαδικτυακά φόρουμ. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι παρατήρησαν βελτίωση στην κινητικότητα σκύλων με αρθρίτιδα, ενώ άλλοι θεωρούν πως η θεραπεία λειτουργεί απλώς ως ένας ζεστός και χαλαρωτικός χώρος για τα ζώα.

Οι ειδικοί, ωστόσο, εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Η κτηνίατρος επειγόντων περιστατικών Δρ. Στίβι Έιτκεν σημειώνει ότι, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πως η θεραπεία κόκκινου φωτός είναι ο λόγος για τη μακροζωία του σκύλου της Χίλτον, αναγνωρίζει ότι η μέθοδος έχει αποδεδειγμένα οφέλη, όπως η μείωση του πόνου, η καταπολέμηση της φλεγμονής και η επιτάχυνση της επούλωσης. Όπως εξηγεί, παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές κτηνιατρικές κλινικές για μετεγχειρητικό πόνο και χρόνιες παθήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η κτηνίατρος Δρ. Λίντσεϊ Γουέντ προειδοποιεί ότι οι συσκευές περιποίησης δέρματος για ανθρώπους δεν είναι σχεδιασμένες για ζώα. Τονίζει ότι τα μήκη κύματος και η ένταση του φωτός δεν είναι προσαρμοσμένα στους ιστούς των σκύλων και ότι υπάρχει κίνδυνος για τα μάτια τους. Αντ’ αυτού, προτείνει ειδικά πάνελ κόκκινου φωτός για κατοικίδια, με κατάλληλες προδιαγραφές.

Παρά τις νέες τάσεις, οι ειδικοί συμφωνούν πως η μακροζωία των σκύλων βασίζεται κυρίως στα βασικά: σωστή διατροφή, άσκηση, έγκαιρη αντιμετώπιση του πόνου και συστηματική κτηνιατρική φροντίδα. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αντικαθιστά την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη φροντίδα.