Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) για πυρκαγιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτήριο που βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων.
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026