Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) για πυρκαγιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών γνωστής εταιρείας στα Σπάτα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτήριο που βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Σπάτων.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 21 πυροσβέστες και 9 οχήματα.