Μια άκρως χειμωνιάτικη μέρα ξημέρωσε σήμερα Τετάρτη, στο Λιβάδι Ελασσόνας, στον νομό Λάρισας. Η χιονόπτωση, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έντυσε στα λευκά τις στέγες των σπιτιών και τις πλαγιές των ορεινών όγκων που περιβάλλουν την περιοχή.

Η ομίχλη και η χαμηλή νέφωση συνθέτουν μια τυπική χειμωνιάτικη εικόνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει αισθητή πτώση, αγγίζοντας το μηδέν.

Όπως φαίνεται και στις σχετικές λήψεις, οι λευκές νιφάδες έχουν καλύψει ομοιόμορφα το χωριό, ενώ οι καπνοδόχοι των σπιτιών έχουν πιάσει δουλειά, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια δύσκολη, από πλευράς θερμοκρασιών, ημέρα.

