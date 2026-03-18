Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου.

Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, έχουν συμβάλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.

Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20/3, με κορύφωση σήμερα και αύριο, 18 και 19 Μαρτίου, επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το AtmoHub, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές: