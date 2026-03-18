Τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστή ένα βυτιοφόρο σημειώθηκε στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Οινοφύτων, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τρίτης 17/3.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που μεταδίδει το ΕΡΤnews, το βυτιοφόρο όχημα που ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ξέφυγε της πορείας του και «καβάλησε» τα διαχωριστικά του δρόμου.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ ενώ, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Για αρκετή ώρα, ο δρόμος ήταν απροσπέλαστος από το κυκλοφοριακό κομφούζιο που είχε δημιουργηθεί.