Πιστός στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων παραμένει ο κυβερνητικός σχεδιασμός και όπως αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες μετρήσεις αυτό αποδίδει καρπούς.

Για τον λόγο αυτό και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επέμεινε στην κυριακάτικη ανάρτηση-ανασκόπηση μέσα από την οποία «επικοινωνεί» στους πολίτες τα πεπραγμένα αλλά και προαναγγέλλει τις επόμενες παρεμβάσεις σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως για παράδειγμα ο εθισμός των ανηλίκων στα social media.

Η κυβέρνηση δείχνει να είναι προσηλωμένη σε τρεις κατευθύνσεις. Η μια είναι μέσα από τις κινήσεις που γίνονται όλο το τελευταίο διάστημα να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία της χώρας αλλά η ασφάλεια ενώ παράλληλα μέσα από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα.

Άλμα (και) στις ΑΠΕ

Μια πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική η οποία θα οδηγήσει στο να μην εξαρτόμαστε από εισαγωγές ακριβής ενέργειας. Απαντώντας μάλιστα στην κριτική της αντιπολίτευσης κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι εκτός από τις συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες τα τελευταία 6,5 χρόνια έχουμε κάνει κυριολεκτικά άλμα στις ΑΠΕ -με το 50% της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες- είμαστε ήδη εξαγωγική χώρα ενεργειακά.

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται ενεργητικά και τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο πλαίσιο στρατηγικής σημασίας συμμαχιών που αναδεικνύουν τη γεωπολιτική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα εγγυώνται την ασφάλειά μας έναντι όσων αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Μάλιστα όπως σημείωνα κυβερνητικά στελέχη, η προοπτική παραγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα μας συνδέεται σε βάθος χρόνου με την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέχρι την Ουκρανία. Και το θέμα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει την ερχόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία) , ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κάθετος διάδρομος

Ο κάθετος διάδρομος αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική οδό τροφοδοσίας της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο, από τις ΗΠΑ και άλλες πηγές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η σημασία του αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω όταν τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Ήδη, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση της επιστολικής ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές του 2027, με πρόβλεψη δημιουργίας ειδικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων. Η ρύθμιση, που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών για άμεση εφαρμογή, παρουσιάζεται ως θεσμική εμβάθυνση της πολιτικής συμμετοχής. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία δεν ενισχύονται μόνο οι δεσμοί με τον απόδημο ελληνισμό αλλά και στηρίζεται η πολιτική του brain regain.

Έρχονται οι ανακοινώσεις για τον διαδικτυακό εθισμό των ανήλικων

Και η τρίτη κατεύθυνση είναι αυτή της τεχνολογικής διακυβέρνησης η οποία αναδεικνύεται σε παράγοντα γεωοικονομικής ισχύος, ενώ η Ελλάδα επιδιώκει ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων της επόμενης ημέρας. Στο ίδιο πλαίσιο, προαναγγέλλονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού ανηλίκων. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος του. Φεβρουαρίου και το αργότερο αρχές Μαρτίου.