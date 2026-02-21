Με φόντο το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας, το εκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας συγκροτείται γύρω από τον κεντρικό άξονα: «στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα», αλλά η χώρα χρειάζεται καθαρή λύση. Η ΝΔ, όπως έχει υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει εκ νέου την αυτοδυναμία, προβάλλοντας ως επιχείρημα όχι μόνο την ανάγκη κυβερνητικής σταθερότητας, αλλά και τη συνέχιση μιας πορείας που – όπως υποστηρίζει – έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η αναφορά στις 600.000 νέες θέσεις εργασίας, στις μειώσεις φόρων και στη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών αποτελεί τον πυρήνα του κυβερνητικού αφηγήματος. Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη – ειδικά με αυτό το κλίμα πόλωσης που εντείνεται – επιμένουν ότι η σύγκριση με τα άλλα κόμματα δεν γίνεται με υποσχέσεις, αλλά με απτά δεδομένα. Σε αντίθεση, όπως λένε, με την αντιπολίτευση που επενδύει σε «ανέξοδες εξαγγελίες», η ΝΔ προτάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων της και όσων θα συνεχίσει να παράγει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία.

Το «DNA» της παράταξης και το κυβερνητικό αποτύπωμα

Ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ, η συζήτηση για το κατά πόσο η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής στο ιδεολογικό της στίγμα έχει ανοίξει. Η απάντηση που δίνεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι κατηγορηματική: ποτέ άλλη κυβέρνηση της ΝΔ δεν υπήρξε τόσο πιστή στο «DNA» της.

Σε αυτό ακριβώς συμβάλλουν οι 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, η προώθηση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης με τα Rafale και τις Belharra, καθώς και οι συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η διαχείριση της κρίσης στον Έβρο το 2020 και η φιλοδοξία της χώρας να καταστεί ενεργειακή πύλη της Ευρώπης εντάσσονται στο ίδιο αφήγημα: μια φιλελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα «λαϊκή» παράταξη που επενδύει στην ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Η ακρίβεια ως πρόκληση και οι ποιοτικές μετρήσεις

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη δυσκολία στο πρόβλημα της ακρίβειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό φαινόμενο, καταγεγραμμένο από τη Eurostat, και όχι για εγχώρια ιδιαιτερότητα. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι, παρά τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια, η απάντηση δόθηκε με μειώσεις φόρων και στοχευμένες παρεμβάσεις, ενώ σε τομείς όπως η ενέργεια η Ελλάδα κινείται – σύμφωνα με τα στοιχεία – κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη λιανική.

Παράλληλα, η ΝΔ απορρίπτει την κριτική της αντιπολίτευσης ότι «ο κόσμος ζούσε καλύτερα το 2019», αντιστρέφοντας το επιχείρημα με την εκλογική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας;

Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία, θεωρώντας την ως τη μόνη επιλογή που διασφαλίζει όχι μόνο σταθερότητα αλλά και «ουσιαστική πρόοδο». Παράλληλα, απορρίπτει σενάρια συνεργασίας με κόμματα πιο δεξιά από τη ΝΔ, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, το οποίο – κατά την εκτίμησή της – έχει επιλέξει στρατόπεδο στις λεγόμενες «προοδευτικές δυνάμεις».

Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: οι εκλογές δεν είναι πολλαπλοί γύροι διαπραγμάτευσης, αλλά μια κρίσιμη απόφαση για την κατεύθυνση της χώρας. Η τελική επιλογή, όπως επαναλαμβάνεται, ανήκει στους πολίτες. Και η ΝΔ επενδύει στο δίλημμα «σταθερότητα με απολογισμό ή αβεβαιότητα με υποσχέσεις» ως τον κεντρικό άξονα της μάχης της επόμενης ημέρας.