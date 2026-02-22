Σε μια εβδομάδα με έντονο πολιτικό και γεωοικονομικό αποτύπωμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση εστιάζει σε δύο πεδία που, όπως επισημαίνει, διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας. Την ενεργειακή αυτονομία και τη ρύθμιση του ψηφιακού περιβάλλοντος για τους ανήλικους.

Από τις συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων και τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, έως την ανάγκη κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις παρεμβάσεις για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών στα social media, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η οικονομική και γεωπολιτική θωράκιση της χώρας πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική προστασία και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών.



Ακολουθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Καλημέρα σας. Επειδή αύριο είναι Καθαρά Δευτέρα, κάποιοι ίσως περίμεναν να… πετάξουμε χαρταετό από σήμερα. Αλλά, όπως κάθε Κυριακή, είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Άλλωστε, η συνέπεια είναι και αυτή μια καλή παράδοση.

Ξεκινώ, λοιπόν, με την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό µε τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο που αναμένεται στις αρχές του 2027, αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου μετά από 40 χρόνια. Είναι μια ουσιαστική επανεκκίνηση. Μετά την κύρωση των συμφωνιών από τη Βουλή θα ξεκινήσουν τα ερευνητικά προγράμματα και, έως το τέλος του έτους, αναμένονται οι πρώτες σεισμογραφικές έρευνες στις νέες περιοχές. Με τις τέσσερις νέες συμβάσεις παραχώρησης, το ελληνικό κράτος εξασφαλίζει περίπου το 40% των κερδών σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής δυνητικών κοιτασμάτων, δίχως να απαιτείται η δαπάνη κρατικών κεφαλαίων για αυτές τις υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια, δημιουργεί εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα. Η ενεργειακή μας πολιτική επενδύει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση των εθνικών μας πλεονεκτημάτων, ώστε να μην εξαρτόμαστε από εισαγωγές ακριβής ενέργειας. Τα τελευταία 6,5 χρόνια έχουμε κάνει κυριολεκτικά άλμα στις ΑΠΕ -με το 50% της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες- είμαστε ήδη εξαγωγική χώρα ενεργειακά, και ταυτόχρονα αξιοποιούμε ενεργητικά επιτέλους και τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο πλαίσιο στρατηγικής σημασίας συμμαχιών που αναδεικνύουν τη γεωπολιτική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα εγγυώνται την ασφάλειά μας έναντι όσων αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ένας άλλος τομέας που επίσης διαμορφώνει το μέλλον είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην πρόσφατη Σύνοδο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω σε αρχηγούς κρατών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες το ψηφιακό άλμα που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και τη θέση μας ότι η τεχνολογία χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και κοινωνικό πρόσημο. Η τεχνολογική διακυβέρνηση είναι το πεδίο που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και η πατρίδα μας δεν μπορεί να απουσιάζει από τη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης ημέρας. Σύντομα θα μιλήσουμε ειδικότερα και για τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανήλικων.

Στο Νέο Δελχί συναντήθηκα επίσης με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι -για τρίτη φορά μέσα σε δυόμιση χρόνια- επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση των χωρών μας. Μια σχέση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μέσα από την υπό διαμόρφωση εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, η οποία δημιουργεί νέες ευκαιρίες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά. Το 2026 ανοίγουμε δύο νέα προξενεία σε Βομβάη και Μπανγκαλόρ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η απευθείας σύνδεση Αθήνας-Νέου Δελχί. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη του Ινδο-Ειρηνικού προς την Ευρώπη και κρίσιμο κόμβο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας-Ευρώπης (IMEC), θέση που συμμερίζεται και ο Πρωθυπουργός Μόντι.

Έρχομαι τώρα σε άλλες σημαντικές κυβερνητικές δράσεις του επταημέρου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο-τομή για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, όπως δηλαδή έγινε στις Ευρωεκλογές. Και το χαρακτηρίζω θεσμική τομή γιατί η πρότασή μας προβλέπει ότι οι συμπατριώτες μας που διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος θα μπορούν όχι απλώς να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους, αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μέσα από τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Ενισχύουμε έτσι τους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό και στηρίζουμε έμπρακτα την πολιτική του brain regain. Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση από το 2027 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Ο διάλογος με τα κόμματα έχει ήδη ξεκινήσει και προσδοκώ ότι θα προσεγγίσουν αυτήν τη σημαντική μεταρρύθμιση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης.

Ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού έγινε αυτή την εβδομάδα με τη λειτουργία του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, καλύτερη εποπτεία της αγοράς εργασίας, διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων. Όταν λέω λιγότερη γραφειοκρατία, εννοώ για παράδειγμα ότι καταργούνται 3 στις 4 έντυπες δηλώσεις για προσλήψεις και πίνακες προσωπικού και τα στοιχεία αυτά πλέον καταγράφονται ψηφιακά, χωρίς τη χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή τους σχέση. Σας προτείνω να το κατεβάσετε!

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνονται πια σε όλη τη χώρα, μετά τα θετικά αποτελέσματα που είχε η πιλοτική δράση σε 62 δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 1.209 πιστοποιημένοι επιμελητές και επιμελήτριες, εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά ηλικίας έως 2,5 ετών. Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί κεντρικό άξονα της κοινωνικής μας πολιτικής, με παρεμβάσεις που δοκιμάζονται, αξιολογούνται και επεκτείνονται.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας αφορά το επόμενο θέμα και συγκεκριμένα 2 ανενεργές εκτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου θα ανεγερθούν υποδομές για τη φοιτητική και ερευνητική κοινότητα. Υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις για την ανάπτυξη, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη, συγκροτήματος φοιτητικών κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα και ευέλικτους όρους μίσθωσης, καθώς και σύγχρονων, περιβαλλοντικά βιώσιμων συνεδριακών υποδομών. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη στήριξη του Υπερταμείου. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην αξιοποίηση οικοπέδου στην περιοχή «Κόκκινη Χαλέπα». Για πρώτη φορά στη χώρα, με αφετηρία το Πολυτεχνείο Κρήτης, ξεκινά ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας δημόσιου πανεπιστημίου, με άμεσο όφελος για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Τι άλλο έγινε αυτήν την εβδομάδα;

Άνοιξε την Πέμπτη η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, κλείνοντας μια εκκρεμότητα πολλών ετών που ταλαιπωρεί 50.000 δανειολήπτες. Η ρύθμιση προβλέπει μετατροπή των υποχρεώσεων σε ευρώ με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο, καθώς και κούρεμα από 15% έως 50%, ανάλογα με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα, μαζί με δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους οικονομικά πιο ευάλωτους, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για έξι μήνες, έως τον Αύγουστο. Η ένταξη είναι προαιρετική, αλλά η προθεσμία είναι οριστική.

Ακόμα, τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, υλοποιώντας την πολιτική μας δέσμευση για αυτήν την εμβληματική μεταρρύθμιση στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού. Προβλέπεται η καθιέρωση πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στις παραστατικές τέχνες και παράλληλα προχωράμε σε θεσμική τακτοποίηση του πεδίου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με κανόνες, διαφάνεια και προοπτική. Ικανοποιείται ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα να αποκτήσουν οι παραστατικές τέχνες πανεπιστημιακή στέγη στη χώρα μας, με ένα ίδρυμα αντάξιο της ιστορίας, του ταλέντου και της διεθνούς παρουσίας των Ελλήνων δημιουργών. Για τους σημερινούς σπουδαστές προβλέπεται μεταβατική διαδρομή, ώστε να υπάρχει ασφαλής μετάβαση χωρίς αιφνιδιασμούς, ενώ ρυθμίζεται και το επαγγελματικό αποτύπωμα των τίτλων στην κατεύθυνση που υπέδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το ίδιο νομοσχέδιο μπαίνει το πλαίσιο International Baccalaureate σε δημόσιες σχολικές μονάδες και αναβαθμίζονται οι σχολικές βιβλιοθήκες.

Στα σημαντικά είναι και ο εντοπισμός σοβαρών παρατυπιών στις εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020-2022, μετά από ελέγχους που διέταξε η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ όταν έγιναν αναφορές για μη συμβατές με το πρωτόκολλο πράξεις και σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Φέρεται, δηλαδή, να χορηγήθηκαν επιδόματα σε μη δικαιούχους. Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνδράμει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για οποιαδήποτε υπόθεση που έρχεται στο φως, τον απόλυτο σεβασμό της στη νομιμότητα και τη μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Ενώ και τα νέα θεσμικά εργαλεία για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η ΕΑΔ, φέρνουν πλέον ορατά αποτελέσματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Πάμε όμως βόρεια, στη Θεσσαλονίκη. Έφτασαν τα πρώτα 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΣΕΘ μέσω της κοινοπραξίας των ΚΤΕΛ και θα βγουν στους δρόμους τον επόμενο μήνα, μετά τις απαραίτητες δοκιμές. Πρόκειται για οχήματα σύγχρονα, άνετα και ασφαλή, με καινοτόμες λειτουργίες: από αυτόματη προσαρμογή του εσωτερικού φωτισμού έως σύστημα αλκοτέστ που δεν επιτρέπει την εκκίνηση του λεωφορείου αν ο έλεγχος είναι θετικός. Έως τον Σεπτέμβριο αναμένονται ακόμη 130 νέα λεωφορεία, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Οι Θεσσαλονικείς θυμούνται ότι το 2019 κυκλοφορούσαν μόλις 240 παλιά οχήματα. Σήμερα ο στόλος ξεπερνά τα 500 και συνεχίζει να ανανεώνεται. Μαζί με την επέκταση του Μετρό και τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης αλλάζει ουσιαστικά.

Και κάτι άλλο που αφορά τις μετακινήσεις: μια εκκρεμότητα ετών έκλεισε και στον Πειραιά με την λειτουργία της νέας τερματικής στάσης «Ακτή Ποσειδώνος» του τραμ, ενεργοποιώντας έτσι πλήρως τη σύνδεση της Γραμμής 7 με το λιμάνι. Το τραμ καταλήγει πλέον στο λιμάνι και θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον μεταφέροντας τις βαλίτσες τους στους δρόμους του Πειραιά.

Τέλος, η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, κινητοποιήθηκε αμέσως για τις φωτογραφίες που εμφανίστηκαν σε διαδικτυακό ιστότοπο δημοπρασιών και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944. Εξετάστηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο και κηρύχθηκαν μνημείο, ως εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, επιτρέποντας στο Υπουργείο Πολιτισμού να διεκδικήσει τη συλλογή και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους. Ήδη εμπειρογνώμονες μετέβησαν στο Βέλγιο, ήρθαν σε επαφή με τον κάτοχο των φωτογραφιών και επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των συνολικά 262 φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη, η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών και περιέρχεται στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για υλικό που συνδέεται άμεσα με την εθνική μας μνήμη και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε.

Αυτήν την εβδομάδα αποχαιρετήσαμε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες: την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ και τον Αντώνη Μανιτάκη. Και οι τρεις τους διέπρεψαν ατομικά στο αντικείμενό τους. Άνοιξαν δρόμους, τίμησαν τη χώρα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα. Ειπώθηκαν ήδη πολλά λόγια. Ας εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους.

Κλείνουμε για αυτήν την Κυριακή. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Καλή Σαρακοστή!