Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για ένα «νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ, σε συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας μετά την επανεκλογή του ως γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον γενικό γραμματέα (της Βόρειας Κορέας) για να εφαρμόσω αποτελεσματικά τη σημαντική συναίνεση που έχουμε επιτύχει, να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στη φιλία Κίνας-Βόρειας Κορέας και να υπηρετήσω την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες», δήλωσε ο Σι στο μήνυμά του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η διπλωματική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη από τη γειτονική Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Κορέα.