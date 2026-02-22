Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μια 56χρονη γυναίκα από τη Βρετανία πέρασε από την καθημερινότητά της στη μάχη για τη ζωή. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αδιαθεσία, εξελίχθηκε σε μόλυνση και μετέπειτα ραγδαία σε σήψη, οδηγώντας σε πολλαπλές καρδιακές ανακοπές και τελικά σε τετραπλό ακρωτηριασμό. Ωστόσο, εκείνη βγήκε νικήτρια από μια μάχη που ξεκίνησε από κάτι φαινομενικά ασήμαντο: ένα γλείψιμο του σκύλου της πάνω σε μια μικρή πληγή.

Οι γιατροί έδιναν ελάχιστες ελπίδες επιβίωσης, ωστόσο εκείνη κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι της, αποφασισμένη να προειδοποιήσει για τον αόρατο κίνδυνο που, όπως λέει, «μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε». Ύστερα από 32 εβδομάδες νοσηλείας, η 56χρονη Μαντζίτ Σάνγκα επέστρεψε στο σπίτι της, διαψεύδοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις των γιατρών. «Οι γιατροί πίστευαν πως δεν θα τα καταφέρω».

Η περιπέτειά της άρχισε ένα απόγευμα Κυριακής, όταν επέστρεψε στο σπίτι αισθανόμενη αδιαθεσία. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά. Το επόμενο πρωί ήταν αναίσθητη, με παγωμένα άκρα, μοβ χείλη και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

«Πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε λιγότερο από 24 ώρες;», περιγράφει ο σύζυγός της, τονίζοντας πως «το Σάββατο έπαιζε με τον σκύλο, τη Δευτέρα ήταν σε κώμα».

Sepsis warning after woman's quadruple amputation https://t.co/MbNMLTRLuj — BBC Midlands (@bbcmtd) February 20, 2026

Η σήψη, μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα ίδια τα όργανα και τους ιστούς του σώματος, προκάλεσε αλυσιδωτές επιπλοκές.

Η καρδιά της σταμάτησε έξι φορές στην εντατική, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της κάτω από το γόνατο, καθώς και των δύο χεριών της, λόγω της εκτεταμένης νέκρωσης. «Το να χάνεις τα άκρα σου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι τεράστιο πλήγμα. Είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το παίρνει κανείς αψήφιστα», δηλώνει η ίδια.

Σαν να μην έφτανε αυτό, έχασε και τη σπλήνα της, εμφάνισε πνευμονία και πέτρες στη χολή, ενώ για τον πρώτο μήνα της νοσηλείας της δεν θυμάται τίποτα. «Δεν ήξερα τι συνέβαινε», λέει χαρακτηριστικά.

Σήμερα, έχοντας επιστρέψει στο σπίτι της, δίνει μια νέα μάχη: να σταθεί ξανά στα πόδια της. Μαζί με τον σύζυγό της συγκεντρώνουν χρήματα για προηγμένα προσθετικά μέλη, ακόμη και ρομποτικά χέρια, που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες λίρες. Παρά τις δυσκολίες, η αποφασιστικότητά της παραμένει ακλόνητη, σύμφωνα με το BBC. «Θέλω να περπατήσω. Θέλω να πάρω τα προσθετικά μου μέλη και να επιστρέψω στη δουλειά. Ήρθε η ώρα να σηκωθώ».

Με τη δική της ιστορία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η σήψη μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και απρόβλεπτα. «Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».