Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, με ορισμένες εξαιρέσεις που θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, αυτά θα είναι κλειστά. Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν.

Σημειώνεται πως η Καθαρά Δευτέρα 2026 δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, έχουν το δικαίωμα να αργούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εφόσον η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Θα λειτουργήσουν

Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.

ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές

πΚανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι», όπως αναφέρει ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

«Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».