Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας καταδίκασε την ανάρτηση πανό με το μήνυμα «η νίκη θα είναι δική μας» στην πρεσβεία της Ρωσίας στη Σεούλ , λίγα 24ωρα πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Πάγια θέση της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης είναι ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν μια παράνομη πράξη», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωσή του. «Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ενημερώσει τη ρωσική πλευρά για τη θέση μας σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση πανό σε εξωτερικό τοίχο της πρεσβείας της Ρωσίας στη Σεούλ και τις δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε ο ρώσος πρεσβευτής στη Νότια Κορέα», επισημαίνεται.

Το επίμαχο πανό αναρτήθηκε στην πρεσβεία της Ρωσίας στη Σεούλ ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ρώσος πρεσβευτής στη Νότια Κορέα, Γκεόργκι Ζινόβιεφ, εξήρε πρόσφατα την «σπουδαιότητα της συνεισφοράς βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην απελευθέρωση του νότιου τμήματος της περιφέρειας Κουρσκ», το οποίο είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις τον Αύγουστο του 2024.

Η Σεούλ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την έντονη ανησυχία της σχετικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα.