Καθαρά Δευτέρα και η ιχθυαγορά της Βαρβακείου αποτελεί το βασικό πόλο έλξης όλης της πόλης. Από όλα τα μήκη και πλάτη καταφθάνει κόσμος για να προμηθευτεί τα σαρακοστιανά του εδέσματα για το οικογενειακό του τραπέζι.

Το Newsbeast βρέθηκε στην αγορά που βρίσκεται στην Αθηνάς, όπου δεν έπεφτε καρφίτσα. Η ροή του κόσμου συνεχής και τα βλέμματα να «σκανάρουν» πάγκους και τιμές. Οι τιμές πιο αλμυρές σε σχέση με πέρυσι και ο κόσμος περιορίζει τις ποσότητες των σαρακοστιανών.

Άλλωστε η επίσκεψη στην κεντρική αγορά της Αθήνας, τη Βαρβάκειο, έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως έθιμο για τους Αθηναίους πριν το γλέντι στο σπίτι ή το λαϊκό πανηγύρι στην ύπαιθρο.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της αποχής από το κρέας, τα γαλακτομικά και τα αυγά για 48 ημέρες, μέχρι την Ανάσταση δηλαδή, οπότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως οι επισκέψεις του κόσμου θα είναι πιο συχνές σε αυτήν το επόμενο διάστημα.

Τι γίνεται όμως με τις τιμές και τα προϊόντα;

Γεράσιμος Μανταλβάνος: Η αγορά είναι το «καταφύγιο» του κόσμου

Ο 33χρονος Πρόεδρος της Ιχθυαγοράς της Βαρβακείου Γεράσιμος Μανταλβάνος μιλώντας στο Newsbeast τονίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση να διαβεί κάποιος τις πύλες της Βαρβακείου και να μην ψωνίσει κάτι για το σαρακοστιανό τραπέζι του καθώς υπάρχει πληθώρα προϊόντων και τιμές για όλα τα πορτοφόλια.

«Οι τιμές, εκτός από μικρές διακυμάνσεις, δεν έχουν αλλάξει συγκριτικά με πέρυσι. Η αγορά καλύπτει ευρεία γκάμα προϊόντων και η διακύμανση των τιμών εξαρτάται από το αν πρόκειται για κατεψυγμένα, φρέσκα, ελληνικά ή συγκεκριμένα είδη εισαγωγής, αλλά και από τις ποσότητες που διαμορφώνουν την επάρκεια. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε θαλασσινά, ψαρικά και όστρακα. Αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους τα καλαμάρια από 8 – 10 και 11 ευρώ, πιο φτηνά σε σχέση με πέρυσι, τα θράψαλα, οι σουπιές, τα μύδια και τα όστρακα. Μεγάλη κατανάλωση έχουν οι κόκκινες γαρίδες που φέτος είναι λίγο “τσιμπημένες” γιατί πωλούνται στα 13 ευρώ, αντί 12 ευρώ, πέρυσι.

Πιο οικονομικές είναι οι σκούρες γαρίδες με τιμή στα 8-9 ευρώ ανάλογα με το μέγεθός τους. Το ίδιο ισχύει και για τα φρέσκα ελληνικά χταπόδια, τα οποία φτάνουν 15 με 16 ευρώ το κιλό, ενώ τα μεγαλύτερα μπορεί να αγγίξουν και τα 20 με 21 ευρώ το κιλό. Αυτό έχει να κάνει με την πληθώρα και τις ποσότητες που διατίθενται προς πώληση».

Καλαμάρια οι πρωταθλητές των προτιμήσεων

Τα καλαμάρια είναι αυτά που προτιμούν οι καταναλωτές, με 10 ευρώ το κιλό. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ συναντήσαμε αρκετούς να κρατάνε τσάντα μόνο με καλαμάρια.

«Ο κόσμος προτιμά τα καλαμαράκια, τις γαρίδες, αλλά και τα φρέσκα όστρακα (στρείδια, γυαλιστερές, κυδώνια) στα οποία υπάρχει μεγάλη ποικιλία», αναφέρει μιλώντας στο Newsbeast ο κ. Μανταλβάνος.

Σύγκριση τιμών

Ο κόσμος που ερχόταν στη Βαρβάκειο έβλεπε και κρατούσε σημειώσεις. Κάποιοι μας είπαν πως θα ψωνίσουν τα μισά προϊόντα από τη Βαρβάκειο και τα υπόλοιπα από τη γειτονιά, καθώς υπάρχουν ελάχιστες αποκλίσεις στις τιμές, οι οποίες είναι πιο αλμυρές σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικά:

Το χταπόδι στα ιχθυοπωλεία ανέρχεται στα 24 με 26 ευρώ το κιλό, ενώ στη Βαρβάκειο στα 20 ευρώ.

Τα μύδια ανέρχονται στα 8 – 9 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία, ενώ στη Βαρβάκειο στα 14 ευρώ το κιλό.

Τα καλαμάρια στα 22 – 24 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και στη Βαρβάκειο στα 14 ευρώ.

Οι σουπιές στα 14 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία, ενώ 11 ευρώ είναι στη Βαρβάκειο.

Τα στρείδια αγγίζουν τα 22 – 23 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία, ενώ στη Βαρβάκειο η τιμή ανέρχεται στα 18 ευρώ.

Χαμηλότερα είναι τα ποσά στα κατεψυγμένα θαλασσινά. Για παράδειγμα: