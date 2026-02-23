Το τελετουργικό κλείσιμο με την καύση του βασιλιά Καρνάβαλου έριξε μεν την αυλαία στο επίσημο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού, όμως στην Πάτρα η νύχτα δεν «έσβησε» – το γλέντι κράτησε ασταμάτητα μέχρι να ξημερώσει.

Και λίγο πριν, αλλά και λίγο μετά το πρώτο φως, το κέντρο της πόλης συνέχιζε να χτυπά στον ίδιο παλμό, με τους δρόμους να μένουν γεμάτοι και τη διάθεση να παραμένει στα ύψη.

Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24, κυρίως παρέες νεαρών καρναβαλιστών πλημμύρισαν την πλατεία Γεωργίου, την Ερμού και τους πεζοδρόμους Μαιζώνος, Γεροκωστοπούλου, Ρήγα Φεραίου και Παντανάσσης, κάνοντας την πόλη να μοιάζει με ένα ατελείωτο…. υπαίθριο πάρτι, σε κάθε γωνιά και σε κάθε πέρασμα.

Την ίδια ώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρισκόταν σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας οργανώσει Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον χώρο του Έσπερου.

Με δύναμη άνω των 180 εθελοντών – Σαμαρείτες–Διασώστες, Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας – αλλά και με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, είχε στηθεί ένα πλήρως λειτουργικό υπαίθριο ιατρείο: πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, ο απαραίτητος εξοπλισμός και οργανωμένη ετοιμότητα για κάθε περιστατικό.

Ο επικεφαλής των Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών, Δημήτρης Χαλιώτης, δήλωσε στην τοπική ιστοσελίδα πως μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν 223 περιστατικά, κυρίως λόγω μέθης και τραυματισμών. Την Κυριακή, ωστόσο, η πίεση ανέβηκε αισθητά: περίπου 400 άτομα πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους σε νοσοκομεία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αυξημένα ήταν και τα περιστατικά ξυλοδαρμών και τα βίαια επεισόδια τη νύχτα της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας, κάτι που έκανε ακόμη δυσκολότερο το έργο των εθελοντών μέσα σε συνθήκες συνεχούς κινητικότητας.