Με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης, που πραγματοποιήθηκε στον μόλο της Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκαν απόψε οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού.

Η τελετή ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, έκανε μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, όπως ο «Κρυμμένος Θησαυρός», οι καρναβαλουπόλεις, το φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού και το καρναβάλι των μικρών.

Κατόπιν, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κήρυξε τη λήξη του καρναβαλιού του 2026, λέγοντας, μεταξύ άλλων:

«Το πατρινό καρναβάλι του 2026, το καρναβάλι της Ελλάδας, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου όλους όσους αυτές τις 35 ημέρες ξεσήκωσαν την πόλη μας στο πολύχρωμο καρναβαλικό ταξίδι της. ‘Όλους εσάς, τους μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές, τους χιλιάδες επισκέπτες που βρεθήκατε εδώ αυτές τις μέρες και γίνατε κομμάτι της ιστορίας του πατρινού καρναβαλιού και πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης γιορτής.

Νέοι και νέες, όπως τα καταφέραμε στο καρναβάλι, μπορούμε να δώσουμε συνέχεια. Η ζωή είναι χαρά. Ως πρωταγωνιστές της ζωής, της κάθε ημέρας, σκορπίστε το σκοτάδι που προκαλούν αυτοί που κυριαρχούν. Έχετε τη δύναμη, μπορείτε να φωτίσετε τη λεωφόρο της ζωής, με χαρά, ελπίδα και όνειρα, γκρεμίζοντας κάθε εμπόδιο που δεν επιτρέπει να ζούμε όπως μας αξίζει. Μπορείτε να βάλετε την σφραγίδα σας σε ό,τι γίνεται. Μην επιτρέπετε να σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ. Μην επιτρέπετε να σχεδιάζει κανείς χωρίς εσάς».

Αμέσως μετά, ο βασιλιάς καρνάβαλος παραδόθηκε στις φλόγες με την καθιερωμένη καύση του, ενώ μέσα από τις στάχτες του μετέδωσε το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Παράλληλα, ο ουρανός της Πάτρας φωτίστηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή με ρυθμό, ένταση, και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Sicario και ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι.