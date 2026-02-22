Με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στα όσα ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή (22.02.2026) η Αναστασία Γιάμαλη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Η δημοσιογράφος του MEGA επέκρινε τον υπουργό Υγείας ότι δεν έστειλε ποτέ στην εκπομπή της όπου ήταν φιλοξενούμενος το Σάββατο (21.02.2026), το βίντεο της επίθεσης που – όπως υποστηρίζει – είχε δεχτεί από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας στις 19 Φεβρουαρίου.

Στην ανάρτησή του απευθυνόμενος προς την Αναστασία Γιάμαλη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφει χαρακτηριστικά ότι στην επόμενη επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας θα κάτσει να τον κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη η φίλη του η δημοσιογράφος.

Θέλοντας, μάλιστα, να… πικάρει τη δημοσιογράφο που του ασκεί κριτική, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι με το που εμφανίστηκε στην εκπομπή, τα νούμερα τηλεθέασης πήγαν από το 7,4 στο 17,5 «μετά άρχισε πάλι να πέφτει… αλλά οκ δεν θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα Αναστασία μου, φτάνει μία φορά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Χθες έκανα παρέμβαση στην εκπομπή της διότι είχε εκεί τον γιατρό από την Νίκαια που έλεγε ότι ήταν ένας ”ειρηνικός διαδηλωτής”. Σήμερα για να με ”εκθέσει” παίζει ξανά και ξανά μου λένε, ένα βίντεο που ο «ειρηνικός» διαδηλωτής στέκεται μαζί με άλλους, μου μπλοκάρουν δια της βίας την είσοδο σε ένα Νοσοκομείο που έχω όλο το δικαίωμα να πάω και σε αυτό το βίντεο σηκώνει την γροθιά του να με κτυπήσει και αστοχεί…το έγκλημα μου σε αυτό το βίντεο, είναι ότι σε αυτό δεν με πέτυχε. Θα κάτσω στην επόμενη μου επίσκεψη εκεί να με κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη η φίλη μου η Αναστασία.

Αν και είμαι στον Μόλυβο της Λέσβου διότι είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς παίζει μονοθεματικά εμένα προκαλώντας με να βγω πάλι όπως χθες και να πούμε τα ίδια. Καταλαβαίνω ότι χθες με το που βγήκα τα νούμερα της τηλεθέασης της πήγαν εξαιρετικά καλά, ξεκίνησε με 7,4 και όταν βγήκα έφθασε και 17,5 μετά άρχισε πάλι να πέφτει…αλλά οκ δεν θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα Αναστασία μου, φτάνει μία φορά.

Ως προς «τις ανησυχίες» ότι θέλουμε να πουλήσουμε το Νοσοκομείο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο του ΕΣΥ σε Αραβικά Funds η απάντηση μου είναι ότι: ευτυχώς έχουμε Φεβρουάριο διότι και πού να σφίξουν οι ζέστες;…προφανώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο θέμα.

Ως προς τα έργα και το εάν είναι καλά ή όχι τις επόμενες μέρες θα καλέσω πάλι τους βουλευτές και θα πάω με όσα ΜΜΕ θέλουν, να τα δείξουμε ένα ένα και να καταλάβει ο κόσμος αν αλλάζουμε το νοσοκομείο προς το καλύτερο ή το χειρότερο ….ελπίζω, όπως λέει και η κα Γιάμαλη ότι δεν θα με εμποδίσουν οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές αυτή την φορά και έτσι όλοι σας θα δείτε ανεμπόδιστα τα έργα, που άλλωστε ο Ελληνικός Λαός έχει πληρώσει σε ένα νοσοκομείο που του ανήκει.

Καλή Σαρακοστή από την Λέσβο μήν περιμένετε κάθε μέρα να σας κάνω τηλεοπτικό πρόγραμμα, έχω και οικογένεια», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε, ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου», σχολίασε καυστικά, μέσω Instagram την Κυριακή, η δημοσιογράφος του MEGA.

«Μου έκανε την τιμή να με αναφέρει σε ανάρτησή του, ως μετρ των εντυπώσεων, όμως, προσπαθεί έτσι να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου. Λέει για διάφορα, λέει πως έπρεπε να κάτσει να τον χτυπήσει… Μα δεν προκύπτει, μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά στον γιατρό. Φτάνει όμως μέχρι το σημείο – εδώ κοντινό το θέλω τώρα, κάμερα σε μένα, για να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνει- ο αξιότιμος κύριος υπουργός Υγείας για να μην απαντήσει (….) του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε της εικόνας που ανήρτησε, να ασχοληθεί με τα νούμερα της τηλεθέασης μου», επισήμανε συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη και πρόσθεσε:

«Για να μας πει τι; Για να μας πει ότι εκείνος ”πούλησε” χθες. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά. Υπουργός Υγείας είστε. Γι’ αυτό που αναρτήσατε, και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του, θα απαντήσετε; Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Αυτά τα συζητάω με τον Σταμάτη Μαλέλη. Στο ρεπορτάζ μας θα απαντήσετε; Στο ότι βγήκατε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπατε εγώ έχω βίντεο που θα γίνει viral και δεν μου το στείλατε ποτέ θα απαντήσετε;», διερωτήθηκε.