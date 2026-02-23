Την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας θα «τιμήσουν» οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, εντός και εκτός Λεκανοπεδίου, με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, χορό και φυσικά με την πατροπαράδοτη λαγάνα. Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους, ενώ σχεδόν όλοι οι δήμοι έχουν προγραμματίσει μουσικό πρόγραμμα. Μάλιστα, ο δήμος Περιστερίου και ο δήμος Ηλιούπολης υπόσχονται και τη μεγαλύτερη λαγάνα.

Όπως εδώ και δεκαετίες, έτσι και φέτος για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, παραδοσιακό σημείο συνάντησης γίνεται ο Λόφος Φιλοπάππου, για να πετάξουν τον χαρταετό τους και να χαρούν την ημέρα. Κάτω από τον αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται με τις μελωδίες της το κοινό από τις 11 το πρωί και θα υπάρχουν δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Ο δήμος έχει οργανώσει κι ένα νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, που θα ξεκινήσει στις 11:30.

Από εκεί και πέρα, οι χώροι όπου οι δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις, με σαρακοστιανά εδέσματα για τον κόσμο και γλέντι με μουσική και χορό, είναι:

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας (11:00). Με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς». Θα χορέψουν ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» και η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος».

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο Πάρκο Πευκακίων (10:30). Παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα ΑΝΕΜΩΝΑ και με την ευγενική συνδρομή των συλλόγων «Χοροταξιδευτές» και «Η Αλληλεγγύη για όλους».

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πάρκο Ασυρμάτου (11:30). Εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή των Προσκόπων.

Ο δήμος Αιγάλεω στο Άλσος Αιγάλεω – Μπαρουτάδικο (12:00). Τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Στις 13:00 θα ξεκινήσει παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον κλαρινίστα Μάκη Τσίκο.

Ο δήμος Αλίμου στον Λόφο Πάνι από το πρωί. Μουσική με DJ και λαϊκό συγκρότημα, για τα παιδιά δωρεάν χαρταετοί, παιχνίδια, αλευρομουντζουρώματα και εκπλήξεις.

Ο δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό (11:00). Το καθιερωμένο γλέντι στο κλειστό γυμναστήριο «Φοίβος» του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου. Η ορχήστρα των καθηγητών μουσικής του δήμου θα «ντύσει» μελωδικά τη μέρα, ενώ τα παιδιά θα πάρουν κι έναν χαρταετό, για να τον πετάξουν στον ανοιχτό χώρο γύρω από το γήπεδο.

Ο δήμος Βριλησσίων στο Ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» στα Άνω Βριλήσσια (11:00). Χορός και διασκέδαση με ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα με τους Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κωνσταντίνου και Γιώργο Κωτσίνη.

Ο δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Δάφνης-Υμηττού και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Γλυφάδας στην παραλία στο Παλαιό Δημαρχείο (12:00) με σαρακοστιανά και μουσική εκδήλωση.

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Βύρωνα και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Ελευσίνας στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα (11:00) με ζωντανή μουσική και με τη συμμετοχή Συλλόγων.

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μιλήτου, δίπλα από το ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης (12:00). Την εκδήλωση θα συνοδεύει μουσικό συγκρότημα. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, έντονο κρύο κ.α.) η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Αργοναύτες».

Ο δήμος Ζωγράφου στο Πάρκο Γουδή (12:00) με το πενταμελές μουσικό σύνολο του Νίκου Φάκαρου «Οι Musicaroi», που θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με νησιώτικα, παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς.

Ο δήμος Ηλιούπολης στο Πάρκο Χαλικάκι (11:00) με παραδοσιακή μουσική και δώρο χαρταετούς στα παιδιά, αλλά και με τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στα Νότια Προάστια, βάρους 120 κιλών, με διάσταση 8 μέτρα μήκος και 4 μέτρα πλάτος. Σε περίπτωση βροχόπτωσης η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Ο δήμος Ηρακλείου στο Κτήμα Φιξ (11:00) με μουσική και χορό. Παράλληλα, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως παιχνίδια, εργαστήρια χαρταετού, ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, facepainting, μπαλονοκατασκευές, λιχουδιές κ.α.

Ο δήμος Καισαριανής στο Πάρκο Άη Γιάννη (12:00) με παραδοσιακό γλέντι και εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους.

Ο δήμος Καλλιθέας στην παραλία (11:00) με παραδοσιακό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν οι Παναγιώτης Λάλεζας και Βιβή Βουτσελά.

Ο δήμος Κηφισιάς στο Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (11:00) με την… πατροπαράδοτη φασολάδα, με το μουσικό συγκρότημα «Ξέφραγο Αμπέλι» και με παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας και το Χορευτικό τμήμα του δήμου. Τα παιδιά θα μάθουν να κατασκευάζουν τους δικούς τους χαρταετούς και θα ξεφαντώσουν με Show από σαπουνόφουσκες, με οφθαλμαπάτες και ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα. Στη φετινή εκδήλωση θα συμμετέχουν εθελοντικά και οι πρόσκοποι από το 1ο Σύστημα Νέας Ερυθραίας.

Ο δήμος Λαυρεωτικής στον Άγιο Κωνσταντίνο (Θέση Χάος) 11:00, με την Ιωάννα Λεγάκη και με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων του Λαυρίου.

Ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης στο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Πεύκης (12:00), με ζωντανή μουσική από την Νάσια Κονιτοπούλου και την ορχήστρα της. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει από τις 10 π.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, όπου θα υπάρχει εργαστήρι κατασκευής χαρταετού και θα γίνει το πέταγμά τους.

Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Μελετάκι (11:00) παραδοσιακό γλέντι με τους Κώστα Μπανιώνα και Δημήτρη Τζίμα. Για τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών στο Γήπεδο Ερυθρών (10:30) με παραδοσιακά εδέσματα, μουσική και χορό. Για τη Δημοτική Ενότητα Οινόης στην πλατεία επί της ΠΕΟΑΘ (11:00) με εδέσματα, γαϊτανάκι και πολλές εκπλήξεις.

Ο δήμος Μεγαρέων στη Νέα Πέραμο, Αλσάκι στο λιμάνι (11:00) με παραδοσιακά εδέσματα.

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Αγ. Γεωργίου) στον Ταύρο (12:00), συναυλία λαϊκής μουσικής με τον Ματθαίο Γιαννούλη, την Κατερίνα Κολλιοπούλου και τον Νίκο Γιαννούλη.

Ο δήμος Νέας Ιωνίας στο Συνεδριακό Κέντρο (11:00), παραδοσιακό νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα, με την ορχήστρα του μαέστρου Βαγγέλη Σαραντίδη.

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στη Λίμνη του Άλσους (11:00) τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου στο Πάρκο Φλοίσβου – Κυματοθραύστης (11:00), με DJ και καρναβαλική μουσική, αλλά και με παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 10ου Δημοτικού Σχολείου «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ».

Ο δήμος Παλλήνης στο Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (11:30), με παραδοσιακή μουσική και πρόγραμμα με τη Μαρία Νομικού και τον Θανάση Γλυνό.

Ο δήμος Περιστερίου στο Εκθεσιακό Κέντρο, στάση μετρό Ανθούπολη (12:00), με σαρακοστιανά εδέσματα και με τη μεγαλύτερη λαγάνα από τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ). Στο πλαίσιο της παραδοσιακής γιορτής, συναυλία της Γωγώς Τσαμπά, με το κλαρίνο του Νεκτάριου Κοκκώνη.

Ο δήμος Πετρούπολης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (12:00), γλέντι με το συγκρότημα «Σεργιάνι στην Παράδοση».

Ο δήμος Σαρωνικού στις Αλυκές Αναβύσσου (11:00), με σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνες, φασολάδα και νηστίσιμα από τα ΚΑΠΗ Αναβύσσου, ΚΑΠΗ Σαρωνίδας, τον Σύλλογο Λάκκας, τον Σύλλογο Κρητών και τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Αναβύσσου, τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Αναβύσσου, τον Σύλλογο Αγία Ειρήνη και συναυλία με τον Πάνο Καλίδη.

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης στη Φιλοθέη (11:00), με παραδοσιακούς χορούς της χορευτικής ομάδας του ΜΕΟ, συναυλία με τους Passepartout the Band και Live party band με pop, rock, disco, latin και ελληνικά τραγούδια.

Ο δήμος Χαϊδαρίου στο Άλσος Δαφνίου (11:30) με παραδοσιακή μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και δράσεις για παιδιά. Από τις 9 το πρωί το πέταγμα χαρταετού στο Πάρκο Νεολαίας.

Ο δήμος Ωρωπού στο Δημοτικό Πάρκο Ιωάννη Κουρούπη στον Ωρωπό (11:00), κούλουμα και αποκριάτικη γιορτή, όπου συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του δήμου.

Οι εκδηλώσεις στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης

Με πολύχρωμους χαρταετούς θα γεμίσει και ο ουρανός της Θεσσαλονίκης, καθώς όλοι θα ξεχυθούν σε ανοιχτούς χώρους για να τηρήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας.

Στους ίδιους ανοιχτούς χώρους οι δήμοι έχουν ετοιμάσει γλέντια με σαρακοστιανά εδέσματα και παραδοσιακή μουσική για να ολοκληρωθεί η γιορτή.

Για όσους θέλουν να γιορτάσουν με τους συνδημότες τους οι δήμοι της Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα σε διάφορα ανοιχτά σημεία για ντόπιους και επισκέπτες που θα θελήσουν αύριο να βγουν έξω από το σπίτι.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις ανά δήμο:

Δήμος Θεσσαλονίκης

Με παραδοσιακά έθιμα και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γιορταστούν τα Κούλουμα στον δήμο Θεσσαλονίκης την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα από τις 11:00 έως τις 15:00 στις παρακάτω περιοχές:

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα

Στην Πλατεία Τσιάτρα, στο Σέιχ Σου, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αναβίωση πατροπαράδοτων εθίμων με τη διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν: Παραδοσιακή μουσική ορχήστρα και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της πόλης.

Δ΄ Δημοτική Κοινότητα

Στην Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας, (Γρ. Λαμπράκη και Κλεάνθους 57) θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων Τούμπας, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων και κρασιού στους παρευρισκόμενους.

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα

Στο άλσος της Νέας Ελβετίας, από τις 11:00 το πρωί αναβιώνουν πατροπαράδοτα έθιμα που συνοδεύονται από την προσφορά σαρακοστιανών, καθώς και τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχημάτων

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, το γλέντι περιλαμβάνει κρασί, μεζέδες, μουσική και τη συμμετοχή της Εθελοντικής Χορευτικής Ομάδας Τριανδρίας.

Δήμος Καλαμαριάς

Ο δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί πολίτες και επισκέπτες να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα στην Ακτή Αρετσού, σε μια «ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη μουσική, παράδοση και γιορτινή διάθεση».

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, «η ακτή θα γεμίσει ήχους, χαμόγελα και πολύχρωμους χαρταετούς, σηματοδοτώντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο την έναρξη της Σαρακοστής».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία με έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο, καθώς και αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής για μικρούς και μεγάλους.

Συμμετέχουν οι μουσικοί και τραγουδιστές:

• Χρήστος Μπούσιος (πλήκτρα – μπαγλαμάς)

• Έβινα Κουτσοκώστα (κανονάκι – τραγούδι)

• Ανδρέας Ζογώγιαννης (λαούτο)

• Κώστας Μπούσιος (κρουστά)

• Νίκος Τσακαλίδης (βιολί)

• Θάνος Πραξιγάς (μπουζούκι – τραγούδι)

• Παναγιώτης Χριστίδης (μπουζούκι)

• Γιώργος Κυριακίδης (πλήκτρα)

• Χρήστος Βερνάρδος (κιθάρα – τραγούδι)

• Παναγιώτης Κογκαλίδης (λύρα – τραγούδι)

• Γιάννης Βολίκας (τραγούδι)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διανεμηθούν δωρεάν κρασί και χαρταετοί, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν στο παραδοσιακό έθιμο και να απολαύσουν μια όμορφη γιορτή δίπλα στη θάλασσα.

Ραντεβού στην Ακτή Αρετσού – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, 11:00 π.μ.

Δήμος Θέρμης:

Πλούσιο πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων με σαρακοστιανά κεράσματα, ζωντανή μουσική, αποκριάτικες παρελάσεις και αναβίωση εθίμων διοργανώνει ο δήμος Θέρμης, με πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας Πολιτισμού και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, συλλόγους και φορείς. «Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται με παραδοσιακό τρόπο στις κοινότητες του δήμου, με φασολάδα, χαλβά, λαγάνα, μουσική και χορό», σημειώνει ο δήμος Θέρμης.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις:

Φράγμα Θέρμης: Το καθιερωμένο σημείο συνάντησης για το πέταγμα του χαρταετού είναι στο Φράγμα της Θέρμης όπου υπάρχει ολοήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων. όπως ανακοίνωσε ο δήμος οι επισκέπτες θα απολαύσουν παραδοσιακή φασολάδα και σαρακοστιανά κεράσματα, ενώ στον χώρο θα λειτουργούν και street food βανάκια.

Το γλέντι θα πλαισιώσει παραδοσιακό μουσικό σχήμα με τα Χάλκινα Γουμένισσας, με τον Αλέξανδρο Ζώρα στο κλαρίνο. Η έναρξη του μουσικού προγράμματος προγραμματίζεται για τις 11:00–12:00 και θα διαρκέσει έως το μεσημέρι. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Πλαγιάρι: Στο πάρκο Πλαγιαρίου, στις 11:00 π.μ., διοργανώνεται παραδοσιακό γλέντι με σαρακοστιανά, μουσική DJ και χορό, σε συνεργασία με την Κοινότητα Πλαγιαρίου και τοπικούς συλλόγους.

Κάτω Σχολάρι: Στο γήπεδο Κάτω Σχολαρίου, στις 11:00 π.μ., οι δημότες θα γιορτάσουν με φασολάδα, χαλβά, κρασί και παραδοσιακά εδέσματα, σε μια γιορτή με έμφαση στην τοπική συμμετοχή και το οικογενειακό κλίμα.

Βασιλικά: Κούλουμα με παραδοσιακά σαρακοστιανά κεράσματα και μουσική θα πραγματοποιηθούν και στα Βασιλικά με τη συμβολή των τοπικών συλλόγων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 11 το πρωί στην πλατεία Χάνια. Η καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 14:00, θα προηγηθεί η αναβίωση παραδοσιακού γάμου, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου.

Σουρωτή: Την Καθαρά Δευτέρα, στις 23/02 και ώρα 11:00, η Σουρωτή γιορτάζει τα παραδοσιακά Κούλουμα με μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη μουσική και νηστίσιμα εδέσματα. Στην Πλατεία Σουρωτής, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη ζεστή ατμόσφαιρα της ημέρας, να γευτούν σαρακοστιανές λιχουδιές και να διασκεδάσουν με παραδοσιακούς ήχους, τιμώντας τα έθιμα και σηματοδοτώντας με χαρά την έναρξη της Σαρακοστής.

Καρδία: Η Κοινότητα Καρδίας καλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα, στις 11:30, στο Τσαΐρι – Πάρκο Βιοποικιλότητας. Σε ένα γιορτινό περιβάλλον με μουσική και καλή διάθεση, θα προσφερθούν φασολάδα, σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί, τιμώντας τα έθιμα της ημέρας.

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης και της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, με τη συμβολή συλλόγων, εθελοντών και φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Δήμος Θερμαϊκού

Την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, ο δήμος Θερμαϊκού, η Τοπική Κοινότητα Περαίας και ο Σύλλογος Φίλων Θερμαϊκού Απόλλων προσκαλούν τους πολίτες σε μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Περαία, στις 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Πέταγμα χαρταετού: Ελάτε να γεμίσουμε τον ουρανό χρώματα!

Η «Βασίλισσα» Φασολάδα: Ζεστή, παραδοσιακή και δωρεάν για όλους, γιατί Κούλουμα χωρίς φασολάδα είναι σαν χαρταετός χωρίς ουρά!

Mini Street Food: Για τους μερακλήδες, θα υπάρχουν γωνιές με νηστίσιμες λιχουδιές, γλυκά και ροφήματα και όχι μόνο…

Ζωντανή Μουσική: Γιατί νηστεία στο φαγητό κάνουμε, στη διασκέδαση όμως όχι!

Δράσεις & Παιχνίδια: Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την τιμητική τους με πολλές δραστηριότητες, όσο οι μεγάλοι θα προσπαθούν να ξεμπερδέψουν τα σχοινιά των χαρταετών!

Κατασκευή ενός τεράστιου χαρταετού που μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι….

Κούλουμα στο Γήπεδο – Αναγέννηση Επανομής, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Anagennisi Epanomis (Football Club)

Το Σπίτι Του Φύλακα Της Αλυκής προσκαλεί ντόπιους κι επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τα «Κούλουμα στο Σπίτι του Φύλακα της Αλυκής» με σαρακοστιανά εδέσματα και εκπλήξεις, στο Αγγελοχώρι, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελοχωρίου «Ο Φάρος» προσκαλεί τους πολίτες στο λιμάνι του Αγγελοχωρίου στις 11:00, να γιορτάσουν παρέα την Καθαρά Δευτέρα με μουσική, εδέσματα και πολύ κέφι!!!

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου

Σε μια ξεχωριστή συνάντηση παράδοσης, όπου σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του δήμου θα στηθούν μεγάλα σαρακοστιανά γλέντια, με νηστίσιμα εδέσματα, κρασί και παραδοσιακά μουσικοχορευτικά δρώμενα, θα γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου:

Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις για τα «Κούλουμα 2026» θα ξεκινήσουν στις 11.00πμ και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1ο σημείο : Αμφιθέατρο πεζόδρομος Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου-Κορδελιού.

2ο σημείο : Πάρκο Προσκόπων Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

3ο σημείο : Πάρκο Ελπίδας Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου.

4ο σημείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Δημοτική Κοινότητα (Άνωθεν Περιφερειακού).

Δήμος Παύλου Μελά

Κούλουμα στο στρατόπεδο Καρατάσιου και στην Τραυματιούπολη Ευκαρπίας με δωρεάν εδέσματα, χαρταετούς και γλέντι διοργανώνει ο δήμος Παύλου Μελά.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου επισκέπτες και δημότες θα γιορτάσουν τα Κούλουμα με πέταγμα χαρταετού, δωρεάν εδέσματα και ζωντανή μουσική. Στις 11:00 θα στηθεί παραδοσιακό μουσικοχορευτικό γλέντι στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου με το μουσικό σχήμα του Θωμά Ζυγούρα και πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου Παύλου Μελά. Την ίδια ώρα τους επισκέπτες θα περιμένει παραδοσιακή υπαίθρια γιορτή με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών του δήμου Παύλου Μελά Turukutu στην Τραυματιούπολη Ευκαρπίας.

Δήμος Νεάπολης – Συκεών

Τρία παραδοσιακά γλέντια θα στηθούν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στον δήμο Νεάπολης – Συκεών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, τα γλέντια θα συνοδεύονται και από τα απαραίτητα παραδοσιακά εδέσματα όπως φασολάδα, λαγάνα και κρασί από τις 11 το πρωί, με δωρεάν είσοδο.

Στη Νεάπολη το ραντεβού δίνεται στο πάρκο των Ρουμανικών με το μουσικό σχήμα του Γιάννη Καρασάββα που θα δώσει το έναυσμα για χορό. Στις Συκιές το κάλεσμα είναι για τη Δενδροφυτεία (Άλσος Συκεών) όπου το μουσικό σχήμα «Χαλκινομάνια» θα ξεσηκώσει τους παριστάμενους, ενώ στην αυλή του Κλειστού Γυμναστηρίου Πεύκων το μουσικό σχήμα «Αντίκρυ» θα γλεντήσει όσους σπεύσουν να τιμήσουν την έναρξη της Σαρακοστής.

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο δήμος ψηλά» και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προσκαλεί τους κατοίκους του Δήμου και όλους τους Θεσσαλονικείς σε μια αξέχαστη, όπως λέει γιορτή, στο Ελαιόρεμα της Πυλαίας. «Καλούμε όλους τους δημότες μας να γιορτάσουμε μαζί την Καθαρά Δευτέρα, ξεκινώντας την πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής προς το Πάσχα. Η λαϊκή μας παράδοση είναι το ισχυρό νήμα που μας συνδέει με τις ρίζες μας. Σαρακοστιανά εδέσματα του τόπου μας, παραδοσιακή μουσική και δρώμενα μας περιμένουν όλους, μικρούς και μεγάλους. Εύχομαι χρόνια πολλά και Καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλο τον κόσμο!», είναι η πρόσκληση που απευθύνει ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στις εκδηλώσεις θα προσφερθούν παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα όπως φασολάδα, ταραμάς, ελιές, χαλβάς και λαγάνες, μαζί και άφθονο κρασί κρασί και θα μοιραστούν χαρταετοί στους μικρούς φίλους. Παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή παραδοσιακή μουσική και θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου. Στο πλαίσιο της γιορτής, περιλαμβάνεται και μουσικοθεατρική παράσταση γεμάτη τραγούδι, χορό και ψυχαγωγικά δρώμενα.

Δήμος Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά προσκαλεί όλους τους δημότες και τους φίλους της περιοχής την Καθαρά Δευτέρα, δίνοντας ραντεβού σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και σε όλα τα χωριά του δήμου. Με το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού και σε ατμόσφαιρα χαράς και συμμετοχής, τηρούνται τα ήθη και τα έθιμα που αποτελούν ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Στις εκδηλώσεις θα προσφερθούν παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική, χορευτικά δρώμενα και στιγμές αυθεντικής γιορτής. Πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικά σχήματα θα συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία ενός γιορτινού κλίματος, γεμάτου τραγούδι, χορό και χαμόγελα.

«Σας περιμένουμε όλους, σε κάθε χωριό και σε κάθε κοινότητα, για να πετάξουμε ψηλά τις ευχές μας και να υποδεχτούμε τη Σαρακοστή με αισιοδοξία. Καλή Σαρακοστή με υγεία και δύναμη σε όλους!» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Δήμος Ωραιοκάστρου

Με παραδοσιακό τρόπο θα γιορταστούν και φέτος τα «Κούλουμα» την Καθαρά Δευτέρα, στον δήμο Ωραιοκάστρου. Θα διανεμηθούν στους πολίτες φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά εδέσματα. Ειδικότερα, στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες παραδοσιακά εδέσματα.

Οι εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, θα αρχίσουν στις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω τοποθεσίες:

Ωραιόκαστρο: Αλώνια (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση στο Ωραιόκαστρο θα πραγματοποιηθεί στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο).

Μελισσοχώρι: Πλατεία

Λητή: Περιοχή Ανεμόμυλοι

Δρυμός: Πλατεία

Νεοχωρούδα: Πάρκο Νεοχωρούδας

Πεντάλοφος: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Ν. Φιλαδέλφεια: Πλατεία

Μεσαίο: Πλατεία

Πετρωτό: Αυλή Δημοτικού Σχολείου

Μονόλοφος: Πλατεία

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής & Νέας Γενιάς προσκαλεί τα μέλη του ΚΑΠΗ, «να υποδεχτούμε όλοι μαζί τη Σαρακοστή σε μια γιορτή γεμάτη παράδοση, κέφι και φιλοξενία».

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:00 π.μ., οι χώροι των ΚΑΠΗ του Δήμου ανοίγουν τις πόρτες τους για να αναβιώσουν τα έθιμα της ημέρας. Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

• Παραδοσιακή φασολάδα μαγειρεμένη με τον πατροπαράδοτο τρόπο.

• Φρέσκια λαγάνα και ποικιλία από εκλεκτά σαρακοστιανά εδέσματα.

• Ζωντανή μουσική που θα ξεσηκώσει για χορό και διασκέδαση.

Όλα τα εδέσματα θα διατίθενται δωρεάν, ως προσφορά του δήμου προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους δημότες, τιμώντας την ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.