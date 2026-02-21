Η Άννα Διαμαντοπούλου χόρεψε ζεϊμπέκικο το «Πρώτη Φορά» και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, στέλνοντας μήνυμα για τις Απόκριες με… άρωμα Κοζάνης.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, εμφανίζεται να χορεύει σε γιορτινό κλίμα, γράφοντας στη λεζάντα: «Στην Κοζάνη τις Απόκριες δεν τις ζούμε… τις διδάσκουμε από την Ντίνα στις Τζιτζιφιές μέχρι την Αυστραλία. Καλές Απόκριες σε όλους».