Νέες σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας και συγκεκριμένα ότι το Παλάτι του Μπάκινγχαμ και ο Βασιλιάς Κάρολος είχαν ενημερωθεί ήδη από το 2019 για τις ύποπτες επιχειρηματικές διασυνδέσεις του πρίγκιπα Άντριου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται την εφημερίδα Mail, συνεχίζονται οι έρευνες στο σπίτι του έκπτωτου πρίγκιπα, μετά την προσωρινή σύλληψή του, ως υπόπτου για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών στον Τζέφρι Έπσταιν. Μάλιστα, η έρευνα επεκτείνεται και στους αστυνομικούς που ήταν στην φρουρά του, ενώ ελέγχεται και πιθανή εμπλοκή των αρχών των αεροδρομίων του Λονδίνου σε διευκόλυνση σωματεμπορίας.

Αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στις κατοικίες του Άντριου ενώ παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζητά από πρώην και νυν μέλη της φρουράς του έκπτωτου πρίγκιπα να καταθέσουν εάν έχουν κάποια πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Έπσταιν.

Όπως σχολιάζει πρώην επικεφαλής της ομάδας για τη βασιλική προστασία, είναι απίθανο να μην είχαν αντιληφθεί τις κινήσεις του Άντριου, καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν συνεχώς κάποιον δίπλα τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, μερίδα βουλευτών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έρευνα και στο κοινοβούλιο για τον ρόλο του αδερφού του βασιλιά ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως φαίνεται, ενώ έδινε πληροφορίες τον Τζέφρι Έπσταιν, την πίεζε συγχρόνως υπουργούς και βουλευτές να του δώσουν μεγαλύτερο κυβερνητικό ρόλο.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την επίσημη αφαίρεση του Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, καθώς προς το παρόν βρίσκεται στην 8η θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος δεν προτίθεται να φέρει αντιρρήσεις σε μια τέτοια κίνηση.