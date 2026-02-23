Με μοναδικό στόχο να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για ανατροπή του σκορ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται την Τρίτη (24/02, 22:00, MEGA, Cosmote Sport 2 HD) στη μάχη απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στη ρεβάνς των playoffs του Champions League.

Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23/02), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας για τη μεγάλη αναμέτρηση με τους Γερμανούς, με την «ερυθρόλευκη» αποστολή να αναχωρεί για τη γερμανική πόλη.

Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ στο ταξίδι συμπεριλήφθηκε και ο Γιαζίτζι, παρότι δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.