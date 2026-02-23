Ένας χαρταετός – γίγας με ακτίνα πάνω από 3 μέτρα ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Περαία, στον δήμο Θερμαϊκού.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ήδη η παραδοσιακή φασολάδα ετοιμάστηκε για να διατεθεί στους δημότες, με 1.000 περίπου μερίδες να μοιράζονται σε όσους προσέλθουν στην πλατεία για την εκδήλωση του δήμου.

Δίπλα κατασκευάζεται ο χαρταετός – γίγας, με παραδοσιακό οκτάγωνο σχήμα και πολύχρωμα πανιά, όπου γονείς και παιδιά μπορούν να γράφουν τις ευχές τους, για αυτό και ονομάζεται «ο χαρταετός των ευχών». Ο κατασκευαστής επισήμανε ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους χαρταετούς στην Ελλάδα, ενώ η κατασκευή του γίνεται δίπλα από τον χ΄ψρο της εκδήλωσης, προκειμένου να δουν τα μικρά παιδιά τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται το παραδοσιακό παιχνίδι της Καθαράς Δευτέρας.