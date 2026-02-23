Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, συνεχίστηκαν για 2η ημέρα οι έρευνες στις χιονισμένες κορυφές του Βελουχίου, όπου αγνοείται 76χρονος, μέλος ορειβατικής ομάδας που είχε προορισμό την «Ψηλή Κορυφή» του βουνού.

Του αναταποκριτή μας από το LamiaReport.gr για τη Σετερεά Ελλάδα.

Δυστυχώς, παρά την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και την αύξηση των βοηθητικών μέσων, όπως drones και διασωστικός σκύλος, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Κι όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός ο 76χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε νιώσει κάποια αδιαθεσία, γι’ αυτό και δεν είχε ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα στην κορυφή.

Το χρονικό

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 16:40 του Σαββάτου (21/2/26) μετά από τηλεφώνημα ανθρώπου του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, που ξεκίνησε με 17μελή ομάδα για την «Ψηλή Κορφή» στα 2.313 μέτρα.

Λίγο μετά το μέσον της διαδρομής, φέρεται ο 76χρονος να ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά και δε θα συνέχιζε μαζί τους. Δώσανε ραντεβού σε εκείνο το σημείο ώστε να επανενωθούν στην κάθοδο προς το χιονοδρομικό. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν από την κορυφή, ο 76χρονος δεν ήταν εκεί, ενώ δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.

Αφού διαπίστωσαν ότι ήταν αδύνατη η επικοινωνία μαζί του, ενημέρωσαν τις αρχές και μέσω της αστυνομίας, η πυροσβεστική ανέλαβε την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Συγχρόνως, κινητοποιήθηκαν πέντε εθελοντές από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, άνθρωποι από το χιονοδρομικό κέντρο με τα κατάλληλα οχήματα και εθελοντές και δύο ιδιώτες με drones.

Σε λίγη ώρα είχε μπει στις αναζητήσεις και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) από τη Λάρισα. Οι αναζητήσεις, ανάλογα με το μέρος που είχε αναλάβει ο καθένας, κράτησαν μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, καθώς ο καιρός κοντά στην κορυφή επιφύλασσε και δύο χιονοθύελλες που καθιστούσαν όχι μόνο ανώφελη αλλά κυρίως επικίνδυνη τη συνέχιση των ερευνών.