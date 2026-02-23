Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαμηνύει με σαφήνεια ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να απεμπολήσει στρατηγικής σημασίας εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Μιλώντας στο BBC, ξεκαθάρισε πως, κατά την άποψή του, η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι η άσκηση ισχυρής στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός ηγέτης απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο που θα προέβλεπε την παραχώρηση του περίπου 20% της περιφέρειας του Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά και επιπρόσθετων εδαφών στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

«Δεν το βλέπω απλώς ως γη. Το βλέπω ως εγκατάλειψη – αποδυνάμωση των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν εκεί. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η “απόσυρση” θα διχάσει την κοινωνία μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα είχε μόνο γεωπολιτικές, αλλά και βαθιές κοινωνικές συνέπειες.

Poland’s Prime Minister Donald Tusk, centre right, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attend a commemorative ceremony at the Memorial Wall of Fallen Defenders of Ukraine in Kyiv, Ukraine, Thursday, Feb. 5, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Εκτίμησε επίσης ότι ακόμη κι αν μια εδαφική παραχώρηση ικανοποιούσε προσωρινά τον Πούτιν, η Μόσχα θα αξιοποιούσε μια ενδεχόμενη εκεχειρία ως «παύση» προκειμένου να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της. «Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι μπορεί να χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ανακάμψει μέσα σε δύο», ανέφερε, θέτοντας το ερώτημα «πού θα πάει μετά».

Κατά τον Ζελένσκι, η έννοια της νίκης δεν περιορίζεται στην επαναφορά της καθημερινότητας για τους Ουκρανούς, αλλά αφορά και την αποτροπή μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν σήμερα και να τον αποτρέψουμε από το να καταλάβει την Ουκρανία είναι νίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την πλήρη αποκατάσταση των συνόρων του 1991, σημείωσε πως παραμένει στρατηγικός στόχος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι μια άμεση στρατιωτική επιχείρηση για την ανακατάληψη όλων των κατεχόμενων περιοχών θα συνεπαγόταν τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. «Τι είναι η γη χωρίς ανθρώπους; Τίποτα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σχέσεις με Τραμπ και εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις παρεμβάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ μιας ταχείας εκεχειρίας, ασκώντας, σύμφωνα με το Κίεβο, μεγαλύτερη πίεση στην ουκρανική πλευρά παρά στη ρωσική.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να εμπιστευθεί τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε πως οι όποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να κατοχυρωθούν θεσμικά μέσω του αμερικανικού Κογκρέσου, ώστε να διασφαλίζεται η ισχύς τους ανεξαρτήτως πολιτικών αλλαγών στον Λευκό Οίκο. «Οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι θεσμοί παραμένουν», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκλογών, το οποίο έχει τεθεί και από την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε σχετική συζήτηση είναι η παροχή σαφών και δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Οι προεδρικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί για το 2024, ωστόσο δεν διεξήχθησαν λόγω της επιβολής στρατιωτικού νόμου μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι, από τεχνικής άποψης, οι εκλογές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική πρόβλεψη, αλλά υπογράμμισε τις σοβαρές πρακτικές δυσκολίες: εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός χώρας, ενώ σημαντικές περιοχές παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν αυτό είναι προϋπόθεση για να τελειώσει ο πόλεμος, ας το κάνουμε. Αλλά πρέπει να γίνουν με τρόπο που να αναγνωριστούν ως νόμιμες, πρώτα απ’ όλα από τον ουκρανικό λαό», δήλωσε.

Ζήτησε να δοθεί άδεια για παραγωγή Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η ενίσχυση της αεράμυνας αποτελεί «το πιο δύσκολο πρόβλημα» που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα του.

Ζήτησε να δοθεί άδεια για παραγωγή αμερικανικών οπλικών συστημάτων με σχετική αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot. «Δυστυχώς, οι εταίροι μας δεν μας δίνουν άδειες για να παράγουμε οι ίδιοι συστήματα, όπως τα Patriot ή ακόμη και πυραύλους για τα συστήματα που ήδη διαθέτουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πετύχει πρόοδο», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ο Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι η σύγκρουση δεν θα τερματιστεί σύντομα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η διπλωματική και η στρατιωτική στρατηγική εξελίσσονται σε «παράλληλες κατευθύνσεις».

«Για εμάς επιτυχία είναι να σταματήσουμε τον Πούτιν», είπε, προσθέτοντας πως, αν και ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιθυμεί τη λήξη του πολέμου, «το ότι δεν θέλει δεν σημαίνει ότι δεν θα αναγκαστεί».