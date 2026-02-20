Η Ουκρανία δεν θεωρεί ότι χάνει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ωστόσο το αποτέλεσμα της σύγκρουσης παραμένει ανοικτό και συνδέεται με πολύ βαρύ τίμημα, όπως τονίζει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζελένσκι επιμένει ότι «σίγουρα δεν χάνουμε» και θέτει ως κεντρικό διακύβευμα το αν η χώρα του θα καταφέρει τελικά να κερδίσει, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ερώτημα με «πολύ υψηλό κόστος». Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον ίδιο, ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει περίπου 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότο από τις ρωσικές δυνάμεις, σε μια αντεπίθεση που συνεχίζεται λίγο πριν συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τη σοβαρότερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πληροφορία που πάντως το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν μπορεί ανεξάρτητα να επιβεβαιώσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να παρέχουν στο Κίεβο πληροφορίες «στο ίδιο επίπεδο» με πριν, ενώ επισημαίνει πως η Ουκρανία λαμβάνει κρίσιμη υποστήριξη πληροφοριών και από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και οι ΗΠΑ, όπως λέει, «πάντα έδιναν πολλές πληροφορίες», δεν ικανοποιούσαν όλα τα αιτήματα του Κιέβου, γεγονός που επιβεβαιώνει τα όρια της δυτικής συνδρομής ακόμη και προς έναν στενό εταίρο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει δυσκολίες συνδεσιμότητας με το δίκτυο Starlink, μετά την απόφαση του Ίλον Μασκ στις αρχές Φεβρουαρίου να απενεργοποιήσει τους τερματικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου. «Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας να εξαντλήσει κάθε περιθώριο αντιμετώπισής τους, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαιώνει ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει «πολύ πιο σοβαρά προβλήματα» στο ίδιο πεδίο.

Σε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, το Κίεβο θα επιθυμούσε την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, ώστε να εγγυηθούν τη διατήρηση των ισορροπιών και να αποτρέψουν νέες επιθετικές κινήσεις της Μόσχας. «Κανείς δεν θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή», αναγνωρίζει ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Ουκρανοί θα ήθελαν «οι εταίροι μας να βρίσκονται στο πλευρό μας στη γραμμή».

Στο μέτωπο του Ντονμπάς, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με αμερικανική διαμεσολάβηση, σκοντάφτουν στο ζήτημα της τύχης της βιομηχανικής αυτής λεκάνης στην ανατολική Ουκρανία, η οποία τελεί σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο και την οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει. Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα μεταφέρουν στην Ουκρανία το μήνυμα πως, αν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος «αύριο», θα πρέπει να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, με τον ίδιο να εκτιμά ότι η αμερικανική πλευρά ασκεί μεγαλύτερη πίεση σε μια χώρα που βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση».

Κατά την άποψή του, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την ουκρανική αποχώρηση ως πιθανή «λύση του προβλήματος», ενώ για τη Ρωσία θα σήμαινε έναν γρήγορο τρόπο να αποκτήσει πλήρη έλεγχο στο Ντονμπάς «χωρίς να χάσει άνδρες». Υπενθυμίζει ότι η περιοχή περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ και ότι σήμερα λιγότερο από το 20% της Ντονέτσκ παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, γεγονός που αποτυπώνει τον δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση συμβιβασμού με τη Ρωσία, ακόμη και με εδαφικές παραχωρήσεις, είναι να έχει πρώτα εξασφαλίσει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον, ώστε να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις από «πιο ισχυρή θέση». Τονίζει επίσης ότι κάθε πιθανή ουκρανική υποχώρηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη ρωσική αποχώρηση, προτείνοντας ως παράδειγμα ότι αν το Κίεβο υποχωρήσει κατά 10, 20, 30 ή 40 χιλιόμετρα, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και η Μόσχα.

Για την ουκρανική πλευρά, το Ντονμπάς διαθέτει πυκνές στρατιωτικές οχυρώσεις που ανασχέουν περαιτέρω ρωσική προώθηση προς το εσωτερικό της χώρας, κάτι που καθιστά την εγκατάλειψή του στρατηγικά επικίνδυνη. Επιπλέον, μια αποχώρηση από την περιοχή θα είχε τεράστιο πολιτικό και συμβολικό κόστος, αφού δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί για την υπεράσπισή της και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των σφοδρότερων μαχών.

Το Κίεβο ζητεί συνολικές εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας ρωσικής εισβολής, με βασικό σενάριο την ανάπτυξη, μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία, ευρωπαϊκών δυνάμεων κοντά στη γραμμή του μετώπου, ώστε να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας. Αντίθετα, η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση για ουσιαστικό συμβιβασμό, με τον Ρώσο πρόεδρο να επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να επιβάλει τους στόχους της «δια της ισχύος» εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί ακόμη τη Ρωσία ότι εργαλειοποιεί το θέμα των εκλογών στην Ουκρανία, πιέζοντας για τη διεξαγωγή τους εν μέσω πολέμου, με στόχο –όπως λέει– την ανατροπή του από την εξουσία. «Οι Ρώσοι θέλουν απλά να με αντικαταστήσουν», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι κανείς στην Ουκρανία δεν επιθυμεί εκλογές σε συνθήκες πολέμου, καθώς κυριαρχεί ο φόβος για ένα «καταστροφικό αποτέλεσμα» που θα διχάσει βαθιά την κοινωνία, ενώ ο ίδιος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να είναι ή όχι υποψήφιος σε μελλοντική εκλογική αναμέτρηση.