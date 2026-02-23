«Η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα στην ορειβασία για μένα ήταν η κορυφή Nya Kangri (Νιά Κάνγκρι). Βρίσκεται στην περιφέρεια Ladakh (Λαντάκ) της Ινδίας και ανήκει στην οροσειρά Karakoram. Ήταν μια ασκαρφάλωτη κορυφή μέχρι πέρυσι που πετύχαμε την πρώτη ανάβαση σε αυτή, μαζί με τον Ορέστη Μήτρου. Την είχα μελετήσει από το 2015 περίπου και το 2016 οργάνωσα την πρώτη αποστολή δοκιμάζοντας την ανάβαση από τη βόρεια πλευρά του βουνού. Τότε καταφέραμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά μέχρι τα 5.830 μέτρα αλλά λόγω κακοκαιρίας επιστρέψαμε».

Αυτά μεταξύ άλλων, τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Κρούπης, ορειβάτης με σημαντικές επιτυχίες στις πιο δύσκολες και απάτητες κορυφές του κόσμου, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελάτη Τρικάλων με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά 14, 12 και 5 ετών. Ο Νικόλαος Κρούπης είναι Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και για αυτή την προσπάθεια που τελικά στέφθηκε σε μια απάτητη κορυφή με επιτυχία τονίζει:

«Παρότι για πολλά χρόνια δεν κατάφερα να ξανακάνω αποστολή στα Ιμαλάια, ο στόχος παρέμεινε ο ίδιος. Και έτσι το 2022, έξι χρόνια αργότερα, τη δοκιμάσαμε για δεύτερη φορά ακολουθώντας πάλι την ίδια διαδρομή αλλά και πάλι δεν φτάσαμε στην κορυφή. Φτάσαμε όμως μέχρι τα 6.118 μέτρα, πολύ κοντά στην κορυφή που είναι στα 6.496 μέτρα. Στην αποστολή αυτή, καταλάβαμε ότι ήταν τεχνικά αδύνατο να ανεβούμε στην κορυφή από τη βόρεια πλευρά, έτσι καταστρώσαμε νέα σχέδια για να την προσπαθήσουμε από τη νότια πλευρά, από την οποία είχαν δοκιμάσει και άλλες αποστολές παλιότερα. Το 2023, μαζί με τον Ορέστη Μήτρου, δοκιμάσαμε από τη νότια πλευρά. Ήταν η τρίτη μας προσπάθεια στο βουνό και τελικά, πάλι δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή αλλά σταματήσαμε στα 6.010 μέτρα υψόμετρο λόγω κακής ποιότητας χιονιού αλλά και μη καλού εγκλιματισμού. Μετά από αυτή την αποστολή καταλάβαμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική προσπάθεια, δεν αφήσαμε το στόχο μας και ακριβώς την επόμενη χρονιά, το 2024, οργανωθήκαμε καλύτερα και τελικά, μέσα σε έξι μέρες από την αφετηρία, καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή Nya Kangri. Ήταν η πρώτη παγκόσμια ανάβαση στην κορυφή αυτή. Η υπομονή, η επιμονή, η μελέτη και η συνεχής προσπάθεια μάς οδήγησαν στην κορυφή». Ο ίδιος μιλώντας για το συμπέρασμα από αυτή την προσπάθεια, τονίζει πως το συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες αλλά δεν θα πρέπει και να ξεπερνάμε τα μηνύματα που το βουνό δίνει σε μας και να παραβλέπουμε τους κινδύνους που υπάρχουν.

Ο Νίκος Κρούπης είναι μέλος του Ορειβατικού Περιηγητικού Ομίλου Πύλης (ΟΠΟΠ) και του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ) και ασχολείται 36 χρόνια με την ορειβασία και έχει πεζοπορήσει και αναρριχηθεί σε πολλά βουνά της Ελλάδας από το 1990 μέχρι σήμερα. Η πρώτη πετυχημένη ανάβαση ήταν η κορυφή του Κόζιακα, στα 1.901 μέτρα.

Ο Νίκος Κρούπης, παράλληλα, έχει οργανώσει πολλές ορειβατικές αποστολές σε βουνά του εξωτερικού, όπως το 2001 στο Damavand 5.671μ του Ιράν. Το 2002 αναζητώντας άγνωστα βουνά, μαζί με τον Γ. Ζαρδαλίδη, εξερεύνησαν την περιοχή του Buni Zom στο Πακιστάν, προσεγγίζοντας την κορυφή Gordoghan Zom I 6.240μ. Το 2004 οργάνωσε τη δεύτερη αποστολή στο Buni Zom ανεβαίνοντας στην κορυφή Gordoghan Zom III 6.158μ, που ο ίδιος ονόμασε, και ήταν η τέταρτη ανάβαση παγκοσμίως. Το 2005 συμμετείχε στην εκπαιδευτική αποστολή της ΕΟΟΑ στον Καύκασο (ανάβαση στο Elbrus 5.642μ). Το 2006 προσέγγισε την κορυφή Tirich Mir 7.708μ του Πακιστάν. Το 2007 οργάνωσε την αποστολή της ΕΟΟΑ στο Buni Zom του Πακιστάν, όπου με τον Γ. Βουτυρόπουλο ανέβηκε στην απάτητη μέχρι τότε κορυφή, 6MT 6.

Το 2009 επιχείρησε ανάβαση στην ασκαρφάλωτη κορυφή Raghshur 6.089μ του Πακιστάν φτάνοντας στα 5.700μ. Το 2011 εξερεύνησε την οροσειρά Chandra Bhaga στα Ινδικά Ιμαλάια, ενώ το 2012 σκαρφάλωσε με τον Πάνο Αθανασιάδη στην απάτητη μέχρι τότε κορυφή Mutik Skal 6.243μ στην κοιλάδα Raru στο Zanskar της Ινδίας. Το 2016 ανέβηκε στις κορυφές Stok Kangri 6.123μ, Mentok I 6.282μ, II 6.248μ και ΙΙΙ 6.153μ, ενώ προσπάθησε για πρώτη φορά την κορυφή Nya Kangri φτάνοντας μέχρι τα 5.820μ. Η δεύτερη προσπάθεια στην κορυφή Nya Kangri έγινε το 2022 φτάνοντας στα 6.118μ. Το 2023, δοκιμάζοντας από τη νότια πλευρά, φτάσαμε στα 6.010μ και το 2024 πραγματοποιήσαμε την πρώτη ανάβαση στην απάτητη μέχρι τότε κορυφή Nya Kangri 6.496μ μαζί με τον Ορέστη Μήτρου-Κιντή. Μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει αρκετές αναβάσεις στις Άλπεις, όπως στις κορυφές Nedelhorn, Mount Maudit, Weisshorn, Matterhorn κ.α., καθώς επίσης σε κορυφές στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Γεωργία και την Τουρκία. Και τα σχέδιά του δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχει εντοπίσει κάποιες κορυφές που δεν έχει δοκιμάσει να τις ανέβει κάποιος. Τα πρότζεκτ αυτά είναι κυρίως στο Πακιστάν, την Ινδία και το Νεπάλ. «Στα βουνά διδάσκεσαι προσοχή και αυτοκυριαρχία. Εκεί μαθαίνεις να προσδοκάς το απροσδόκητο. Χρειάζεται κουράγιο, θέληση και μετριοφροσύνη στο όνομα της φύσης. Αλλά πάνω απ’ όλα, απαιτείται ειλικρίνεια με τον εαυτό σου και τους συντρόφους σου. Γιατί στα βουνά τα ψέματα δεν χωράνε», καταλήγει τονίζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.