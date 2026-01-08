Οι ουκρανικές αρχές έσπευσαν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση την Πέμπτη, μετά από ρωσικές επιθέσεις με drones που οδήγησαν δύο νοτιοανατολικές περιοχές σε σχεδόν πλήρες μπλακ άουτ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο «να σπάσουν» τη χώρα.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τον χειμώνα ως όπλο, αντί να επιτρέψει στις προσπάθειες διπλωματίας υπό τις ΗΠΑ να προωθήσουν λύση σε έναν πόλεμο σχεδόν τεσσάρων ετών.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τις ρωσικές προελάσεις στο πεδίο της μάχης και η Κίεβο δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ για γρήγορη επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ζελένσκι καταγγέλλει τον πόλεμο κατά της ζωής στην Ουκρανία

Σχεδόν 500.000 νοικοκυριά στη βιομηχανική περιοχή της Ντνιπροπετρόφσκ, μία από τις μεγαλύτερες της Ουκρανίας, παρέμεναν χωρίς ρεύμα το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ενέργειας DTEK.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα δήλωσε ότι πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ουκρανία αντιμετώπιζαν προβλήματα με το νερό μετά τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Οι περισσότερες υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν, αλλά περίπου 20.000 νοικοκυριά δεν είχαν νερό και 250.000 δεν είχαν θέρμανση.

Στην περιοχή Ζαπορίζια, το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε μετά από μπλακ άουτ που ανάγκασε την υποδομή να βασιστεί σε εφεδρικές πηγές. Ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η περιοχή του αντιμετώπισε πλήρες μπλακ άουτ.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της Ρωσίας ειδικά κατά των ανθρώπων μας, κατά της ζωής στην Ουκρανία – μια προσπάθεια να σπάσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στο X μετά από ευρωπαϊκή περιοδεία για στήριξη του Κιέβου.

«Οι διπλωματικές συζητήσεις δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα για την καθυστέρηση της προμήθειας συστημάτων αεράμυνας και εξοπλισμού που προστατεύει ζωές».

Οι κάτοικοι και η βιομηχανία της Ουκρανίας πλήττονται

Ο Ζελένσκι ανέφερε νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους σε κατοικίες στην πόλη Κριβίι Ριχ, στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης να αναφέρει 10 τραυματίες.

Η δημοτική εταιρεία ύδρευσης δήλωσε ότι οι επιθέσεις επηρεάζουν την παροχή νερού από τις αντλιοστάσεις.

Ο βασικός χαλυβουργικός όμιλος ArcelorMittal ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων, ενώ η Zaporizhstal ανέφερε επίσης προσωρινή διακοπή παραγωγής. Η παροχή νερού διακόπηκε και στην στρατηγική πόλη Παβλοχράντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί πάνω από 1.500 σημεία φόρτισης και θέρμανσης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ και η αστυνομία ανακοινώνει συναγερμούς αεροπορικής επίθεσης με μεγάφωνα σε περιοχές όπου οι σειρήνες δεν λειτουργούν.

Η Ουκρανία προετοιμάζεται για ψυχρότερες μέρες μέσα στην εβδομάδα, που σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίδενκο πιθανόν θα επιδεινώσουν τις διακοπές ρεύματος και θέρμανσης.