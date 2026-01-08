Μετά το πρωτάθλημα, το κύπελλο, το Champions League και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε και το γαλλικό Σούπερ Καπ επικρατώντας της Μαρσέιγ με 4-1 στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία ήταν και το φαβορί, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Ντεμπελέ μετά τη μπαλιά του Βιτίνια και τα λάθη στην άμυνα των Μασσαλών.

Το 1-0 ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και παρέμενε μέχρι το 76′, όταν ο Γκρίνγουντ με πέναλτι, μετά την ανατροπή του Ομπαμεγιάνγκ, έκανε το 1-1. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο 87′ η Μαρσέιγ έκανε και το 2-1 με… τρελό αυτογκόλ του Πάτσο.

Στο 95′, όμως, ο Ράμος έγραψε το 2-2 και έσωσε την Παρί, στέλνοντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, οι Μασσαλοί δεν έβρισκαν στόχο για κανένα λόγο και οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 4-1 και κατέκτησαν το Σούπερ Καπ για 4η συνεχόμενη χρονιά και 14η φορά συνολικά στην ιστορία τους.