Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε με σκηνή από ελληνική ταινία στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ, έγραψε πως εσφαλμένα υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική, με τον Νίκο Πλακιά να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη.

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.

Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι.

Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

Το σχόλιο του Νίκου Πλακιά: