Ο Παναγιώτης Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών, εμφανίστηκε αντίθετος στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ότι γίνονται κινήσεις, ώστε να αποκτήσει κομματική μορφή το εγχείρημα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1. δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν ενημέρωσε για τις κινήσεις της, αναφέροντας ότι δεν την στηρίζει κανείς από τους γονείς.

«Περιμέναμε να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου η κ. Καρυστιανού από την ημέρα που ανακοίνωσε τη δημιουργία κομματικού φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Πριν από δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ, ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Και απ’ ό,τι άκουσα, το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες “είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα”, αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που έδωσε.

Σχολιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του Συλλόγου, είπε: «Επειδή άκουσα ότι είπε πως κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της. Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή και ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα».