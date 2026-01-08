Η ανακοίνωση για την απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα συνιστά «ένα παράδειγμα» της «επιρροής» που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του Καράκας, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας», τόνισε.

Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών στη Βενεζουέλα

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, στη Βενεζουέλα, μετά τη δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου στο Καράκας για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων.

«Η ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει την απελευθέρωση σήμερα στο Καράκας πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ισπανία με τη βοήθεια της πρεσβείας μας στο Καράκας», αναφέρει ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία προστίθεται ότι πρόκειται για ένα «θετικό βήμα στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Βενεζουέλα».