Η Γερουσία των ΗΠΑ πρόκειται να εξετάσει σήμερα ένα ψήφισμα που θα εμποδίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προβεί σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας, αν δεν έχει λάβει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου. Μάλιστα, οι υποστηρικτές του μέτρου αυτού δήλωσαν ότι το ψήφισμα θα μπορούσε να περάσει με μικρή βέβαια διαφορά.

Λίγες ημέρες μετά τη δραματική στρατιωτική επιδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι γερουσιαστές καλούνται να ψηφίσουν το τελευταίο από μια σειρά μέτρων που περιορίζουν τις πολεμικές εξουσίες που έχουν δώσει το ελεύθερο στην αμερικανική κυβέρνηση να εντείνει την στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία ανοικτά των ακτών της.

Οι Ρεπουμπλικανοί βέβαια έχουν μπλοκάρει όλα τα μέτρα μέχρι τώρα, αλλά η τελευταία ψηφοφορία ήταν μόλις 49-51, καθώς δύο γερουσιαστές από το κόμμα του Τραμπ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για να υποστηρίξουν ένα ανάλογο ψήφισμα τον περασμένο Νοέμβριο. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν δηλώσει τότε στους νομοθέτες ότι δεν σχεδίαζαν αλλαγή καθεστώτος ή επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας. Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, αρκετοί βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο – οι Δημοκρατικοί βουλευτές το έκαναν δημοσίως, ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές το έκαναν παρασκηνιακά.

«Μίλησα σήμερα με τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικάνους που δεν ψήφισαν προηγουμένως υπέρ αυτού του ψηφίσματος και που τώρα το σκέφτονται», δήλωσε ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι που συνυπογράφει το ψήφισμα, σε συνέντευξη Τύπου πριν από την ψηφοφορία. «Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ πώς θα ψηφίσουν, αλλά τουλάχιστον δύο το σκέφτονται, και μερικοί από αυτούς μιλούν δημοσίως για τις αμφιβολίες τους σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Πολ, μιλώντας δίπλα στον δημοκρατικό γερουσιαστή Τιμ Κέιν της Βιρτζίνια, χωρίς να αποκαλύψει όμως τα ονόματα των Ρεπουμπλικάνων. Το κόμμα του Τραμπ κατέχει πλειοψηφία 53-47 εδρών στη Γερουσία.

Η ψήφιση από τη Γερουσία θα ήταν μια σημαντική νίκη για τους βουλευτές που έχουν προωθήσει το ζήτημα των πολεμικών εξουσιών. Ωστόσο, για να γίνει νόμος, η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, και να επιβιώσει από το αναμενόμενο βέτο του Τραμπ, κάτι που θα απαιτήσει πλειοψηφία δύο τρίτων και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι εισηγητές του ψηφίσματος αναγνώρισαν τα εμπόδια, αλλά δήλωσαν ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μια μακροχρόνια και δαπανηρή εκστρατεία για την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα.



Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στον ιστότοπό Truth Social ότι επιθυμεί να αυξηθεί ο αμερικανικός στρατιωτικός προϋπολογισμός από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Κέιν σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτίθενται σε βενεζουελάνικα σκάφη εδώ και μήνες και ανέφερε τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, καθώς και τις κατασχέσεις βενεζουελάνικου πετρελαίου, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση μια χειρουργική επιχείρηση σύλληψης».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαιτεί από κάθε πρόεδρο να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου πριν ξεκινήσει μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση. Οι γερουσιαστές που αντιτίθενται στην απόφαση για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών, λένε ότι η σύλληψη του Μαδούρο είναι μια επιχείρηση επιβολής του νόμου και όχι μια στρατιωτική ενέργεια. Λένε επίσης ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα, ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, να ξεκινήσει περιορισμένες στρατιωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια.