Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών μπλόκαραν την Πέμπτη ψήφισμα που θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ από το να εξαπολύσει επίθεση κατά της Βενεζουέλας χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, μία ημέρα αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν τους νομοθέτες ότι προς το παρόν η Ουάσινγκτον δεν σχεδιάζει επιθέσεις σε έδαφος της Βενεζουέλας.

Η Γερουσία ψήφισε 51 υπέρ έναντι 49 κατά, κυρίως κατά κομματικές γραμμές, απορρίπτοντας μέτρο που θα έφερνε σε ψηφοφορία το ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες.

Μόνο δύο από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου, δείχνοντας τη στήριξη του κόμματος στην στρατιωτική ενίσχυση της κυβέρνησης Τραμπ στην νότια Καραϊβική, μετά από δύο μήνες επιθέσεων κατά σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 16 επιθέσεις κατά τέτοιων σκαφών στον Ειρηνικό και στη νότια Καραϊβική, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 65 ανθρώπων.

Η παρατεταμένη αυτή στρατιωτική εκστρατεία έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση κατά της ίδιας της Βενεζουέλας, οδηγώντας στην εισαγωγή διακομματικού ψηφίσματος. Οι κύριοι υποστηρικτές του ήταν οι Δημοκρατικοί Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια και Άνταμ Σιφ από την Καλιφόρνια, καθώς και ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί για εβδομάδες η πιθανότητα επίθεσης σε έδαφος της Βενεζουέλας, λέγοντας σε μία φάση ότι είχε εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Αργότερα αρνήθηκε ότι εξετάζει επιθέσεις εντός Βενεζουέλας, ακόμη και καθώς η Ουάσινγκτον συνέχιζε να αυξάνει την στρατιωτική παρουσία της στην Καραϊβική με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενημέρωσαν την Τετάρτη τους ηγέτες του Κογκρέσου, τους Ρεπουμπλικάνους επικεφαλής και τους κορυφαίους Δημοκρατικούς των επιτροπών εθνικής ασφάλειας για το ζήτημα.

«Βάσει αυτής της ενημέρωσης, πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Άνταμ Σμιθ από την Ουάσινγκτον, ο ανώτερος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ένοπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο Atlantic Council.

«Αλλά, από την άλλη, ο Πρόεδρος Τραμπ είναι μάλλον γνωστός για την—πώς να το πω—χαοτική προσέγγισή του στα πράγματα. Είναι κάποιος που αλλάζει γνώμη πολύ γρήγορα. Οπότε, ποιος ξέρει;»